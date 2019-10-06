Слушания по делам Нетаниягу: у обвинения возникли сомнения по "делу 4000"

В воскресенье, 6 октября, в министерстве юстиции в Иерусалиме продолжатся слушания по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Адвокаты главы правительства завершат изложение своих доводов по "делу 4000" ("дело "Безек"") и стороны приступят к обсуждению "дела 1000" (о подарках, которые Биньямин Нетаниягу и члены его семьи получали от бизнесменов).

По этому делу государственное обвинение рекомендует судить Нетаниягу за обман общественного доверия. Напомним, что на прошлой неделе адвокаты премьер-министра и обвинение обсуждали "дело 4000". Обсуждение длилось два дня, и, как сообщал канал "Кешет" со ссылкой на источники в генпрокуратуре, адвокаты представили неожиданные и важные доводы, которые, по словам представителей обвинения, "прогрызли дыру в стволе этого дела".

Помимо прочего адвокаты представили заключение пяти известных американских юристов, утверждающих, что недопустимо рассматривать положительное освещение деятельности политика как форму взятки в юридическом понимании этого слова. Юристы считают такую трактовку угрозой демократии.

В госпрокуратуре отмечают, что потребуется серьезная работа перед принятием окончательного решения по делу.

В то же время, канал "Решет" сообщает, что в госпрокуратуре не считают, что адвокаты Нетаниягу представили доказательства, кардинально меняющие картину. "Решет" сообщает, что по мнению представителей прокуратуры, либо "дело 4000" будет закрыто, либо, что более вероятно, Биньямин Нетаниягу все же будет обвинен во взяточничестве.

Ожидается, что слушания завершатся 7 октября, когда стороны будут обсуждать "дело 2000" (о контактах между Биньямином Нетаниягу и главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом). По этому делу прокуратура также намерена предъявить Нетаниягу обвинения в обмане общественного доверия.

После завершения слушаний, в офисе юридического советника правительства начнется обсуждение его итогов. Окончательное решение будет принято не позднее середины декабря.

Вечером 5 октября неподалеку от дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Петах-Тикве состоялись митинги сторонников и противников Нетаниягу. По утверждению пресс-службы "Ликуда", в митинге в поддержку премьер-министра принимали участие более двух с половиной тысяч человек. Сторонники премьер-министра несли плакаты "Мы любим Нетаниягу", "Нетаниягу = Дрейфус", а также флаги и плакаты "Ликуда", в том числе на русском языке.

Противники главы правительства обвиняют правоохранительные органы в недобросовестном расследовании дел премьер-министра, а также в том, что его не допрашивают по делу о подводных лодках ("дело 3000"). Участники митинга требовали создания государственной следственной комиссии, которая должна изучить оставшиеся туманными аспекты этого дела. "Мы живем в государстве, где царствуют трюки, а не закон", "Требуем создания следственной комиссии по делу 3000", – было написано на плакатах, которые несли участники митинга.





