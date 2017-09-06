Главный раввин Иерусалима: "Реформисты хуже отрицателей Катастрофы"

Сефардский раввин Иерусалима Шломо Амар, в прошлом занимавший пост главного сефардского раввина Израиля, выступил с предельно резким заявлением в связи с решением последователей реформистского направления иудаизма добиваться предоставления им доступа к Стене Плача через суд.

"Я слышал, что был суд о Стене Плача. Иск подали проклятые подонки, готовые на любую подлость, чтобы осквернить Тору. Они даже женят евреев и гоев. Для них нет ни шабата, ни Кипура. Они не молиться хотят, а святыню нашу растоптать", - заявил раввин.

"Они хуже отрицателей Катастрофы! Они отрицают гораздо большее. Согласно Мишне и Гмаре, в Храме были мужская и женская части. Не мы это выдумали", - цитирует Шломо Амара газета Jerusalem Post.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу поспешил осудить слова бывшего главного раввина. "Все евреи – часть одной большой семьи. К нашему разнообразию следует относиться с уважением. Я категорически отвергаю любые попытки лишить легитимности ту или иную часть народа", - сообщил он.



