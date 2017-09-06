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В Израиле

Раввины, подозреваемые в мошенничестве, переведены под домашний арест

время публикации: 21:51 | последнее обновление: 21:51 блог версия для печати

Вечером в среду, 6 сентября, полиция перевела под домашний арест четырех раввинов, подозреваемых в совершении серии преступлений.

Как сообщалось ранее, раввины подозреваются в мошенничестве, обмане общественного доверия, подделке документов и в том, что они выдавали за себя другого человека.

По версии следствия, эти правонарушения были совершены подозреваемыми с целью получения должности главного раввина одного из израильских городов. Имена задержанных и название этого города в официальном сообщении пресс-службы полиции не фигурируют.

Задержанных подозревают в том, что они мошенническим путем получили так называемый "сертификат кошерности", не проходя для этого соответствующих экзаменов и фальсифицировав результаты тестов, а также в том, что на экзамены отправляли другого человека, который выдавал себя за кандидата на пост городского раввина, и в обращении к экзаменаторам с незаконными просьбами.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 сентября 2017 г.
По подозрению в мошенничестве задержаны четыре раввина







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Среда, 6 сентября 2017 г.
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