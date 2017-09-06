Задержан житель Петах-Тиквы, сообщивший о "теракте", которого не было

В среду, 6 сентября, полиция задержала 23-летнего жителя Петах-Тиквы, подозреваемого в том, что передал ложное сообщение о нападении террориста.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел накануне. Молодой человек сообщил, что араб, сидевший рядом с ним в автобусе, закричал "Аллах акбар" и ударил его ножом в живот. Это сообщение вызвало панику.

В больнице "Бейлинсон", куда был доставлен "пострадавший", никаких ранений обнаружено не было.

Вскоре мужчина сознался, что выдумал эту историю.

6 сентября задержанный предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.