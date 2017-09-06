Продлен арест одного из подозреваемых по "делу 3000"

В среду, 6 сентября, мировой суд в Ришон ле-Ционе в рамках расследования "дела 3000" принял решение о продлении на пять суток ареста бывшего стратегического советника премьер-министра Нати Мора.

При этом под 10-дневный домашний арест из-под стражи были освобождены: бывший министр науки и национальной инфраструктуры Элиэзер (Муди) Зандберг, бывший командующий морским спецназом "Шайетет-13" Шай Брош и бывший советник министра энергетики Рами Тайб.

4 сентября сайт NRG сообщал, что полиция взвешивает возможность вызвать на допрос по делу 3000 министра энергетики Юваля Штайница. Согласно опубликованной информации, следователи намерены получить от Штайница свидетельские показания, касающиеся периода его пребывания на должности министра стратегического планирования. Штайниц занимал этот пост с марта 2013 по май 2015 года, а главой его канцелярии в этот период был Давид Шаран, ставший позднее главой канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 3 сентября Шаран был задержан по подозрению в причастности к делу 3000.

Шаран подозревается в том, что получал взятки от Мики Ганора, являвшегося представителем германского концерна ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок. Полиция намеревается проверить, что именно было известно Ювалю Штайницу о действиях главы своего штаба.

Как писала газета "Исраэль а-Йом", после предоставления Мики Ганору статуса государственного свидетеля, он дал показания, которые привели ко второй волне задержаний подозреваемых, среди которых был и Давид Шаран. Вечером 3 сентября мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил срок содержания под стражей Шарана до 7 сентября.

Как сообщалось ранее, накануне были задержаны для допроса шесть подозреваемых в причастности к делу 3000. Имя одного из допрошенных, бригадного генерала запаса ВМС, запрещено к публикации. Он подозревается в том, что передавал деньги от Мики Ганора бывшему заместителю Совета по национальной безопасности Авриэля Бар Йосефу, продвигая тем самым назначение Ганора представителем германского концерна в Израиле. Это назначение, в свою очередь, продвинуло заключение сделки по приобретению подводных лодок. Срок содержания под стражей бригадного генерала запаса продлен на четыре дня.

Среди допрошенных был и бывший командующий ВМС ЦАХАЛа Элиезер (Чайни) Маром. Он был единственным, кого полиция не попросила оставить под стражей после допроса.