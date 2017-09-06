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Хаим Кац заморозил проведение железнодорожных работ по шабатам

время публикации: 20:36 | последнее обновление: 20:55 блог версия для печати фото
Хаим Кац заморозил проведение железнодорожных работ по шабатам

Министр труда и социального обеспечения Хаим Кац издал распоряжение о временном прекращении работ по усовершенствованию железнодорожных путей, которые проводились по шабатам.

Это решение Хаим Кац принял после длительных контактов с главами ультраортодоксальных фракций, которые добивались отмены того, что они называют, "участившихся случаев публичного осквернения шаббата".

Работы будут возобновлены после поста Йом Кипур.

Отметим, что именно Хаим Кац будучи министром труда, является тем, кто выдает разрешения на трудоустройство людей в их официальный выходной. В заявлении министра Каца говорится: "В соответствии с духом месяца элуль, который предшествует осенним праздником и является месяцем прощения и милости, профессиональным инстанциям отдано распоряжение действовать с максимальной деликатностью и уважением к праздникам месяца тишрей".

Глава фракции ШАС Йоав Бен Цур заявил, что речь идет лишь о первом шаге на пути к тому, что он назвал "упорядочиванием статуса шаббата как это должно быть в государстве, обладающем еврейским духом".

Замораживание работ по шаббтам последовало на фоне разногласий между премьер-министром и ультраортодоксальными партиями по поводу проведения официальных футбольных матчей по шаббатам.

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