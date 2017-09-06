СМИ: бизнесмен Арнон Милчен подозревается в даче взяток премьер-министру

Следователи полиции допросили известного бизнесмена Арнона Милчена в качестве подозреваемого по делу 1000, сообщил Десятый канал ИТВ со ссылкой на анонимные источники, приближенные к следствию. Группу сотрудников полиции возглавлял начальник следственного отдела генерал-майор Мени Ицхаки.

Согласно опубликованной информации, допрос проходил в Лондоне и длился более трех часов. Портал Walla утверждает, что речь идет более чем об одном допросе, имевшем место в последние недели. Милчен подозревается в том, что в обмен на дорогие подарки премьер-министру он обращался к нему с просьбами оказать содействие в продвижении его бизнес-интересов в Израиле. Полиция подозревает, что речь идет о фактической даче взятки главе правительства.

По утверждению анонимных источников, на которые ссылается Десятый канал, а также некоторые другие израильские СМИ, показания Милчена усилили подозрения в отношении премьер-министра Нетаниягу.

Адвокат Боаз Бен-Цур, представляющий бизнесмена, заявил: "Милчена попросили дополнить дававшиеся им ранее свидетельские показания, что он и сделал, дав исчерпывающие ответы. В прошлом и в настоящем Милчен действует строго в рамках закона, не имея намерений причинить ущерб государству".

Из окружения премьер-министра Биньямина Нетаниягу передали следующее: "Любая попытка придать недостойный оттенок многолетней и глубокой дружбе премьер-министра Биньямина Нетаниягу и Арнона Милчена является беспочвенной и обречена на провал. Мы повторяем: ничего не будет, потому что ничего не было".

Ранее Милчена по меньшей мере дважды допрашивали в качестве свидетеля по делу 1000. В рамках этого дела премьер-министр Биньямин Нетаниягу подозревается в получении незаконных подарков от Милчена и некоторых других бизнесменов.

В своих показаниях Милчен не отрицал, что делал дорогие подарки Биньямину и Саре Нетаниягу. Согласно данным Второго канала, бизнесмен постоянно дарил премьер-министру и его жене сигары, шампанское и драгоценности, причем такие подарки он делал только супругам Нетаниягу.

Милчен утверждал, что стоимость таких подарков для бизнесмена его уровня не является значительной. По его словам, чеки и квитанции сохранялись не как доказательство подарков, а в рамках ведения бухгалтерских счетов.

В ходе допросов Милчен утверждал, что ничего не просил от Нетаниягу взамен, утверждая, что у него нет деловых интересов в Израиле.

Согласно информации портала Ynet, в ходе допроса, состоявшегося на прошлой неделе в Лондоне, следователи сообщили Милчену, что он является подозреваемым.

Как пишет корреспондент Ynet Эли Сеньор, в ходе обсуждений дела 1000 следователям полиции стало ясно, что невозможно сформировать доказательную базу, достаточную для предъявления обвинений премьер-министру, в том случае, если никто из бизнесменов, даривших ему подарки, не является подозреваемым. В такой ситуации почти невозможно опровергнуть утверждение Нетаниягу о том, что подарки преподносились ему и его жене в рамках дружеских отношений с бизнесменами.

Напомним, что по делу 1000 Биньямин Нетаниягу подозревается в незаконном получении материальных благ. Полиция сообщала также, что по этому делу расследуются подозрения во взяточничестве, однако неясно, кому из фигурантов они инкриминируются.





