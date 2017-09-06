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Экс-глава аналитического отдела АМАН: испытания F-35 в Сирии были бы полезны

время публикации: 11:47 | последнее обновление: 11:56 блог версия для печати фото
Экс-глава аналитического отдела АМАН Гади Зоар: испытания F-35 в Сирии были бы полезны

2 сентября кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на анонимный источник в оборонных структурах сообщила, что истребители F-35 "Адир" якобы действуют в воздушном пространстве Сирии и Ливана, имитируя атаки на различные цели.

В этой публикации F-35 был назван "самолетом-невидимкой" и утверждалось, что целью ложных атак была проверка способности российских ЗРК С-300 и С-400 заметить эти маневры.

Эта публикация "Аль-Джариды" цитировалась рядом израильских СМИ. Министерство обороны Израиля сообщение кувейтского издания не комментировало.

Гади Зоар, бригадный генерал запаса, ранее возглавлявший аналитический отдел военной разведки (АМАН), считает, что испытать "истребители-невидимки" в небе Сирии было бы полезно для Израиля.

"Израиль, с помощью наших разведслужб, постоянно следил за ситуацией и продолжает это делать по сей день. Кроме того, важно укреплять нашу силу сдерживания. Я не знаю, действительно ли самолеты F-35 летали над Сирией, но это вполне вероятно. Данные самолеты сконструированы так, чтобы радары врага не могли их засечь. Это так называемые "самолеты-невидимки", и не удивлюсь, если российские ПВО не смогли их обнаружить. Думаю, их испытание в сирийском небе было бы очень полезно для нас, ведь именно в этом регионе наши ВВС должны быть очень умелыми и сохранять господство в воздухе. Мы ни в коем случае не пытаемся рассердить русских, мы лишь хотим сохранить свободу действий в Сирии, рядом с ливанской границей и не допустить перебросок оружия в этот регион", – заявил Зоар, являющий одним из участников проекта "Профессионал национальной безопасности".

Напомним, что 7 марта в твиттере французского издания Le Figaro были опубликованы сообщения журналиста Жоржа Мальбруно, согласно которым в ночь на 13 января 2017 года израильские самолеты F-35 якобы уничтожили в районе Дамаска склады с ракетами комплекса "Панцирь", предназначенными для "Хизбаллы", а также батарею зенитно-ракетного комплекса С-300. В публикации утверждалось, что удары были нанесены по целям около аэропорта Меззе и на горе Касиун, неподалеку от президентского дворца. Это сообщение цитировалось некоторыми израильскими СМИ. Однако ни Иерусалим, ни Дамаск не подтвердили факт применения F-35 при осуществлении этой атаки.

В настоящее время израильские ВВС располагают пятью самолетами F-35 "Адир". В августе-сентябре в страну прибудут еще 4 самолета, а в течение 2018 года – еще 9 машин. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году, сообщают в минобороны Израиля. На 7 декабря 2017 года запланировано объявление о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи F-35 в Израиле.

Недавно делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года.

Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 марта 2017 г.
Le Figaro: израильские F-35 разбомбили в Сирии батарею С-300







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