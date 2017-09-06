Прогноз погоды на 6 сентября: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 6 сентября, будет солнечно и жарко. Температура воздуха немного ниже, чем вчера, но незначительно выше среднесезонной.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 26-38. В Беэр-Шеве – 20-33, в Мицпе-Рамоне – 16-30, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 18-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, на Голанских высотах – 19-32.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-150 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу температура немного повысится. В субботу ожидается небольшой спад жары.