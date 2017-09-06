"Гаарец": в кулуарах ООН Трамп обсудит с Нетаниягу и Аббасом новую мирную инициативу

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться в Нью-Йорке, во время проведения 72-й Генеральной ассамблеи ООН, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом, пишет газета "Гаарец".

Точные даты этих встреч в статье не названы. Со ссылкой на анонимные израильские и палестинские источники "Гаарец" пишет, что встречи должны состояться между 17 и 19 сентября.

Очередная Генассамблея ООН начинается 12 сентября и продлится до декабря.

Больше недели назад газета "Исраэль а-Йом" писала, что Нетаниягу встретится с Трампом 17 сентября в Нью-Джерси, а через два дня оба они выступят на Генассамблее ООН.

По сведениям "Гаарец", Трамп намерен обсудить с Нетаниягу и Аббасом детали нового плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который готовится американской администрацией и будет представлен до конца 2017 года.

Ожидается, что в ходе встречи Трампа и Нетаниягу будет также обсуждаться длинный список других вопросов – в том числе, ядерное соглашение с Ираном, договоренности о создании зон деэскалации в Сирии, усиление военного присутствия "Хизбаллы" и Ирана в Сирии.

Барак Равид, Джеки Хури и Амир Тивон пишут в "Гаарец", что несколько недель назад Дональд Трамп заявил своему советнику и зятю Джареду Кушнеру, спецпосланнику на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту и послу США в Израиле Дэвиду Фридману, что достижение израильско-палестинского мирного соглашения по-прежнему остается одним из его главных приоритетов во внешней политике.

Представители администрации Трампа ранее побывали в Эр-Рияде, Абу Даби, Аммане и Каире, а также провели серию переговоров в Иерусалиме и Рамалле. Израильские и палестинские СМИ отмечали пессимизм и взаимное недоверие на переговорах в Рамалле, а также отсутствие четкого плана действий, но в окружении Трампа говорят, что поддержка арабских стран новой мирной инициативы внушает определенный оптимизм.

Напомним, что предыдущая личная встреча Дональда Трампа с Биньямином Нетаниягу и Махмудом Аббасом состоялась в конце мая в Иерусалиме и Бейт-Лехеме (Вифлееме). Тогда же газета "Исраэль а-Йом" писала о сути нового мирного плана, инициированного Белым домом: урегулирование на основе так называемой арабской мирной инициативы предполагается начать с нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, и только на втором этапе создать палестинское государство – на основе принципа "Два государства для двух народов". Американская администрация предлагает установить четкие временные рамки для решения всех принципиальных вопросов, прежде всего – определении границ будущего палестинского государства, статуса Иерусалима, святых мест и израильских поселений, расположенных за пределами крупных поселенческих анклавов. Тогда же Трамп также сообщил Аббасу, что Саудовская Аравия и государства Персидского залива поддерживают это предложение и готовы начать нормализацию отношений с Израилем до подписания палестино-израильского мирного договора, но мир между арабскими государствами и Израилем будет заключен после подписания палестино-израильского договора.





