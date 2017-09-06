Задержан житель Тель-Авива, публиковавший угрозы в адрес депутата Кнессета

Полиция задержала жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что публиковал записи в социальной сети Facebook, содержавшие угрозы в адрес депутата Кнессета.

Согласно опубликованной информации, две недели назад была подана жалоба, и полиция приступила к расследованию. В ходе следствия было установлено, что речь идет о 41-летнем жителе Тель-Авива. Накануне он был задержан. В ходе обыска в его доме изъяты компьютер и мобильный телефон. Задержанному инкриминируются угрозы.

6 сентября он предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.