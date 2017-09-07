Нетаниягу встретился с главой Красного Креста: "Вы можете вернуть из Газы похищенных израильтян"

В среду, 6 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с главой Красного Креста Питером Маурером и обсудил вопрос о солдатах и гражданских лицах, находящихся в Газе. Нетаниягу сказал Мауреру: "Мы считаем отношения между Красным Крестом и Израилем очень честными и открытыми, я думаю, они очень важны и для Красного Креста, и для Израиля, и для мира. Должен сказать, что вы прибыли в такое время, когда мы сталкиваемся с невыносимой жестокостью, когда удерживаются тела наших мертвых солдат, и даже не дается никакой информации о них. И, что не менее важно, есть беспомощные, невинные граждане, удерживаемые в Газе, которых вы хотели проведать, а мы просили предоставить информацию о них, но получили отказ. Они содержатся в изоляции, в тяжелых условиях. Я высоко ценю любую вашу помощь в этой гуманитарной работе, учитывая жестокость ХАМАСа. Я убежден, что вы можете вернуть в Израиль как тела наших солдат, так и наших беззащитных, невинных граждан, удерживаемых ХАМАС в нарушение всех международных норм и ценностей, на которых стоит ваша организация. Глава Красного Креста сказал премьер-министру: "Мы уже давно работаем в регионе, это одна из самых продолжительных операций, в которых мы участвовали. Мы руководствуемся нормами международного права, но также нашей задачей является поиск практических путей помощи людям, и я с нетерпением жду возможности решить некоторые из сложных проблем, с которыми мы все сталкиваемся сегодня, и посмотреть, как Красный Крест может помочь в решении той или иной из них".