На праздники ЦАХАЛ введет режим блокады палестинских территорий

Накануне осенних праздников Армия обороны Израиля сообщила о введении режима блокады палестинских территорий. Как пояснили в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

В праздничный период проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

РОШ А-ШАНА



Режим блокады в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы вступит в силу в ночь на воскресенье, 9 сентября, и будет снят в ночь на 12 сентября.

ЙОМ КИПУР



Режим блокады начнет действовать в ночь на 18 сентября, и будет снята в полночь 19 сентября.

СУККОТ



Территория Иудеи и Самарии будет блокирована в ночь на 23 сентября. КПП вновь откроются в ночь на 2 октября. В "будние праздничные дни", с 25 по 28 октября, блокада будет снята с Иудеи и Самарии.

В армии поясняют, что решения о закрытии или открытии КПП, а также о возможном продлении режима блокады в Иудеи и Самарии, а также на границе с Газой будет приниматься в соответствии с оценкой ситуации в области безопасности.

В течение всего праздничного периода промышленные зоны в Иудее и Самарии продолжат работать без каких-либо ограничений.

Палестинские террористы неоднократно предпринимали попытки терактов в период праздника Рош а-Шана. В 2002-м, накануне празднования еврейского нового года был совершен теракт-самоубийство в Тель-Авиве: пять человек погибли, десятки людей получили ранения. В 2003-м году в канун этого праздника в поселении Негохот были убиты двое израильтян: семимесячная Шакед Авраам и 26-летний Эяль Гибербаум. В 2008-м году во время праздника арабский террорист направил автомобиль на прохожих на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме, 17 человек получили ранения.





