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В Израиле

На праздники ЦАХАЛ введет режим блокады палестинских территорий

время публикации: 6 сентября 2018 г., 20:20 | последнее обновление: 6 сентября 2018 г., 20:49 блог версия для печати фото
На праздники ЦАХАЛ введет режим блокады палестинских территорий
На праздники ЦАХАЛ введет режим блокады палестинских территорий
На праздники ЦАХАЛ введет режим блокады палестинских территорий

Накануне осенних праздников Армия обороны Израиля сообщила о введении режима блокады палестинских территорий. Как пояснили в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

В праздничный период проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

РОШ А-ШАНА

Режим блокады в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы вступит в силу в ночь на воскресенье, 9 сентября, и будет снят в ночь на 12 сентября.

ЙОМ КИПУР

Режим блокады начнет действовать в ночь на 18 сентября, и будет снята в полночь 19 сентября.

СУККОТ

Территория Иудеи и Самарии будет блокирована в ночь на 23 сентября. КПП вновь откроются в ночь на 2 октября. В "будние праздничные дни", с 25 по 28 октября, блокада будет снята с Иудеи и Самарии.

В армии поясняют, что решения о закрытии или открытии КПП, а также о возможном продлении режима блокады в Иудеи и Самарии, а также на границе с Газой будет приниматься в соответствии с оценкой ситуации в области безопасности.

В течение всего праздничного периода промышленные зоны в Иудее и Самарии продолжат работать без каких-либо ограничений.

Палестинские террористы неоднократно предпринимали попытки терактов в период праздника Рош а-Шана. В 2002-м, накануне празднования еврейского нового года был совершен теракт-самоубийство в Тель-Авиве: пять человек погибли, десятки людей получили ранения. В 2003-м году в канун этого праздника в поселении Негохот были убиты двое израильтян: семимесячная Шакед Авраам и 26-летний Эяль Гибербаум. В 2008-м году во время праздника арабский террорист направил автомобиль на прохожих на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме, 17 человек получили ранения.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 сентября 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 февраля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 сентября 2017 г.
На период праздника Рош а-Шана ЦАХАЛ вводит режим блокады палестинских территорий





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