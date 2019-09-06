Светская риторика Ганца и правый марш Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

С наступлением сентября, завершением школьных каникул и приближением предвыборной кампании к финишной прямой, как и ожидалась, партии пустили в ход все имеющиеся в их арсенале средства.

Исходной предпосылкой последнего этапа предвыборной кампании является твердая убежденность в том, что серьезного блуждания голосов между блоками не будет. Избиратели "Кахоль Лаван" не решат в последний момент отдать свой голос "Ликуду", а ликудники не проникнутся идеалами Бени Ганца и Яира Лапида. Основная борьба поэтому разворачивается внутри блоков, а также вокруг партии НДИ, которую можно условно назвать неприсоединившейся.

Сражение между "Ликудом" и НДИ обострилось после того, как партия Либермана подписала соглашение об остаточных голосах с "Кахоль Лаван". До того момента, НДИ фокусировала кампанию на попытках увязать Нетаниягу с ультраортодоксальными партиями, представить премьер-министра "заложником харедим". Затем в "Ликуде" нащупали позицию для контратаки и представляют избирателям Либермана в качестве потенциального партнера "Кахоль Лаван", левого лагеря и Объединенного арабского списка. Кампании построены на отрицательном отношении русскоязычных избирателей к ультраортодоксам, левым и арабам. Что окажется эффективнее, покажет время. Источники в "Ликуде" заявили на этой неделе, что зафиксировали заметный рост популярности партии Нетаниягу среди русскоязычных избирателей. Еще одним объектом атак "Ликуда" являются партии правого лагеря, не проходящие по большинству опросов электоральный барьер. Отметим, что 5 сентября Парламентский телеканал опубликовал результаты опроса Panels Politics, по которому впервые "Оцма Иегудит" преодолевает электоральный барьер и проходит в Кнессет с четырьмя мандатами. В пятницу, 6 сентября, прохождение барьера партией "Оцма Иегудит" было подтверждено результатами опроса "Маагар Мохот", проведенного по заказу сайта i24NEWS и газеты "Исраэль а-Йом".

В "Ликуде" до сих пор утверждали, что "Оцма Иегудит" и "Ноам" не имеют шансов попасть в Кнессет и лишь "сжигают" голоса правых избирателей.

Одновременно "Ликуд" продолжает убеждать своих избирателей не голосовать за партию "Ямина". Помимо острой личной неприязни по отношению к Нафтали Беннету и Айелет Шакед, премьер-министр следует теории крупнейшей партии. По утверждению Нетаниягу, только если "Ликуд" заметно опередит "Кахоль Лаван", президент Ривлин поручит формировать правительство именно ему. Утверждение спорное, но о процессе принятия решений президентом мы скажем ниже. Начиная с 2013 года, "Ликуд" регулярно "питается" электоральными запасами партий, которые возглавляют Шакед и Беннет. С этой целью премьер-министр уже побывал в Эфрате, Элькане и Хевроне, пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения в Иудее и Самарии и расширить строительство там. В "Ямина" оценивают ущерб последних двух недель в полтора мандата, однако воздерживаются от агрессивного ответа на попытки Нетаниягу обескровить их партию.

В "Кахоль Лаван" также взяли на вооружение теорию "большой партии". В попытке переломить ход предвыборной кампании и перехватить инициативу Бени Ганц объявил, что создаст правительство "светского большинства". Иными словами, Ганц, который совсем недавно был желанным гостем глав хасидских дворов и "литовских" йешив, стал использовать риторику Яира Лапида и Авигдора Либермана. В "Кахоль Лаван" утверждают, что речь идет о продуманной тактике и о козырной карте, которую бросили на стол в самый подходящий момент. Однако есть, по меньшей мере, две политические версии, объясняющие резкий поворот Ганца в сторону светских избирателей. Это может быть попытка отобрать голоса у партии НДИ. В таком случае, шаг Ганца выглядит запоздалым и немного неестественным: бывший начальник генштаба не очень уверенно выглядит "в роли Яира Лапида".

Вторая, немного конспирологическая, но кажущаяся логичной версия: это может быть результат тайного договора между НДИ и "Кахоль Лаван". Обе партии требуют создания правительства национального единства без ультраортодоксов. "Кахоль Лаван" требует также ухода со сцены Нетаниягу, а в НДИ вряд ли будут лить слезы, если это случится. Поэтому обе эти партии могут поделить между собой голоса светских избирателей, а затем единым гласным или негласным фронтом оказать давление на "Ликуд", требуя избавиться от Нетаниягу, чтобы не допустить третьих выборов за полтора года.

Очевидно, что все эти сценарии будут иметь значение лишь в том случае, если "Ликуду", правым и ультраортодоксальным партиям не удастся набрать 61 мандат.

Вернемся к тому, как принимает решения президент государства. Как известно, после выборов к нему приходят представители всех партий, прошедших в Кнессет и сообщают, на кого они рекомендуют возложить формирование правительства. Если один из кандидатов получил рекомендацию от 61 и более депутатов, то он автоматически получает право формировать правительство. Так было после прошлых выборов, когда 65 депутатов порекомендовали передать полномочия формировать правительство Биньямину Нетаниягу. Если же ни один из кандидатов не набирает 61 рекомендующего, то решение принимает президент, опираясь на совокупность факторов: кто, по его мнению, имеет больше шансов преуспеть в формировании коалиции, кто имеет больше рекомендовавших. "Вес" партии является лишь одним из факторов, но далеко не единственным и не главным. Достаточно вспомнить, что в 2009 году партия "Кадима", возглавляемая Ципи Ливни, набрала на выборах 28 мандатов, а "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу – 27. Тогдашний президент Шимон Перес после консультаций с представителями фракций поручил формирование правительства Нетаниягу.

Кого порекомендуют партии на сей раз? "Ликуд", "Ямина", ШАС и "Яадут а-Тора" уже заявили, что поддержат Нетаниягу. По сегодняшним опросам эти партии набирают 56-58 мандатов.

Бени Ганца порекомендуют "Кахоль Лаван", "Авода" и "Демократический лагерь". Позиция Объединенного арабского списка до конца не ясна, хотя на этой неделе их лидеры заявили, что им не по пути с Ганцем. НДИ поддержит того, кто согласится на создание правительства национального единства.

Что решит президент Реувен Ривлин в крайне сложной политической ситуации, предсказать невозможно. Но очевидно, что при принятии решения в первую очередь считать будут число рекомендующих, а не сравнивать мандаты крупнейших партий. Поэтому "теория блоков", которая принесла Нетаниягу победу в 2009 и в 2013 годах, оправданна и в сентябре 2019 года.

До выборов в Кнессет 22-го созыва осталось 11 дней. В оставшиеся дни "Ликуд" и "Кахоль Лаван" продолжат попытки укрепиться за счет партий своего блока, а также продолжат борьбу за голоса избирателей партии НДИ. Нетаниягу продолжит дипломатический блиц. В настоящий момент неизвестно, состоится ли его визит в Москву.

В политической системе уже идет подготовка ко дню выборов, а также к тому, что последует за ним.





