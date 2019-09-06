СМИ: 15 сентября Нетаниягу встретится с Путиным в Москве или в Сочи

Сайт газеты "Маарив" сообщает, что в воскресенье, 15 сентября, за два дня до выборов в Кнессет 22-го созыва премьер-министр, лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу совершит краткий визит в Москву или в Сочи, где проведет очередные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Редакция NEWSru.co.il пока не получила официального подтверждения этой информации.

3 сентября газета "Едиот Ахронот" писала, что канцелярия премьер-министра ведет переговоры с представителями Кремля об очередном визите Биньямина Нетаниягу в Москву и встрече с президентом России Владимиром Путиным. По сведениям издания, предварительная дата визита – 15 сентября, за 48 часов до открытия избирательных участков. По утверждению журналиста "Едиот Ахронот" Итамара Айхнера, Нетаниягу и его окружение ведут также переговоры с президентом США Дональдом Трампом о возможности подписания договора об оборонном сотрудничестве между двумя странами. По мнению Нетаниягу, такой акт за несколько дней до выборов может иметь сильный электоральный эффект. В публикации говорилось, что Трамп, вероятно, вскоре сделает заявление, согласно которому его администрация будет рассматривать любой акт агрессии в отношении Израиля как нападение на Америку. "Едиот Ахронот" писал, что рассматриваются дополнительные возможности "привлечения" международных лидеров к косвенному участию в предвыборной кампании "Ликуда".

4 сентября главный раввин России Берл Лазар сообщил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу передано приглашение принять участие в церемонии открытия новой синагоге в Севастополе. По его словам, инициатором приглашения стал российский президент Владимир Путин. Такое приглашение ставило Нетаниягу в нелегкую ситуацию: Израиль поддерживает территориальную целостность Украины, а визит премьер-министра в Севастополь по приглашению президента России означал бы фактическое признание полуострова российской территорией.

18-19 августа состоялся визита Нетаниягу в Киев, он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Владимиром Гройсманом (через 10 дней после этого Гройсмана на посту главы правительства Украины сменил Алексей Гончарук).

В конце июля телеканал "Кешет" (12-й) передавал, что канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу пытается организовать визит в Израиль Владимира Путина накануне выборов в Кнессет. Но, судя по всему, договоренность достигнута не была.

На этой неделе стало известно, что Нетаниягу отменил запланированный ранее визит в Индию до завершения предвыборной кампании. Официальная причина переноса: ограниченное время премьер-министра.

Напомним, что накануне выборов в Кнессет 21-го созыва Нетаниягу побывал в Москве, где не только встречался с Путиным, но и участвовал в церемонии передачи останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего во время Первой ливанской войны (найденных и вывезенных российскими военными из Сирии).

Нетаниягу и Путин встречались 12 раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались трижды: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года) и в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года).

Несколько недель назад в интервью NEWSru.co.il Биньямин Нетаниягу так отвечал на вопрос о необходимости постоянных контактов с руководством России: "Большинство стран мира недемократические, но большинство стран мира стремятся к контактам друг с другом. Создание союзов и формирование отношений между странами не означает, что все согласны с тем, что происходят в другой стране. Связь с Россией жизненно необходима... Если бы не эти контакты, очень давно произошло был столкновение между ЦАХАЛом и российской армией. Это не то, к чему мы стремимся... Последнее, что нам нужно – это конфронтация с такой страной, как Россия".





