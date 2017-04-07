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В Израиле

На трассе номер 6 автомобиль насмерть сбил 50-летнего пешехода

время публикации: 03:22 | последнее обновление: 03:36 блог версия для печати фото
На трассе номер 6 автомобиль насмерть сбил 50-летнего пешехода

В ночь на пятницу, 7 апреля, на трассе номер 6 произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Рядом с развязкой Эяль, недалеко от Кфар-Сабы, мужчину, в возрасте примерно 50 лет, сбил автомобиль. Медикам прибывшей на место бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" ничего не оставалось, кроме как констатировать его смерть.

После наезда водитель автомобиля потерял управление, и машина выехала на обочину и врезалась в заграждение. Три человека, которые находились в автомобиле, получили легкие травмы и были доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Обстоятельства аварии выясняются дорожной полицией.

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