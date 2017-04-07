Посол России разъяснит признание Москвой "западного Иерусалима" столицей Израиля

Посол России в Израиле Александр Шеин даст разъяснения представителям израильских властей по поводу вчерашнего заявления МИД РФ о признании "западного Иерусалима" столицей Израиля, пишет газета "Исраэль а-Йом".

Как сообщал NEWSru.co.il, 6 апреля на официальном сайте МИД РФ был опубликован следующий текст: "Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль".

Израильские СМИ писали о том, что это заявление символизирует резкий поворот ближневосточной политики РФ, которая до этого настаивала на необходимости установления международного контроля над Иерусалимом.