7 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:52
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:52 В Галилее в колодце с водой утонул мужчина
09:48 Посол России разъяснит признание Москвой "западного Иерусалима" столицей Израиля
09:39 Дело террориста, напавшего на учительницу в Лоде, передано в суд
08:59 После автомобильного теракта проведены операции в деревне Сильуад. ВИДЕО
08:24 Опубликован первый отчет правительства Израиля о выполнении поставленных задач
07:18 ЦАХАЛ: Пентагон заранее уведомил Израиль о намерении нанести удар по авиабазе в Сирии
06:50 Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа нанести удар по армии Асада
05:49 Прогноз погоды на 7 апреля: прохладно, переменная облачность
03:22 На трассе номер 6 автомобиль насмерть сбил 50-летнего пешехода
22:53 Военный суд приговорил религиозного уклониста к 75 дням тюрьмы
В Израиле

Посол России разъяснит признание Москвой "западного Иерусалима" столицей Израиля

время публикации: 09:48 | последнее обновление: 09:48 блог версия для печати фото
Александр Шеин, посол России в Израиле

Посол России в Израиле Александр Шеин даст разъяснения представителям израильских властей по поводу вчерашнего заявления МИД РФ о признании "западного Иерусалима" столицей Израиля, пишет газета "Исраэль а-Йом".

Как сообщал NEWSru.co.il, 6 апреля на официальном сайте МИД РФ был опубликован следующий текст: "Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль".

Израильские СМИ писали о том, что это заявление символизирует резкий поворот ближневосточной политики РФ, которая до этого настаивала на необходимости установления международного контроля над Иерусалимом.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
Кремль неожиданно признал Западный Иерусалим столицей Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 февраля 2017 г.
Посол РФ в Израиле о сотрудничестве и отношении к террористам. Интервью с Александром Шеиным







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017