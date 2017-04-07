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В Израиле

Мужчина напал на жену, запретившую сыну выращивать марихуану

время публикации: 19:26 | последнее обновление: 19:33 блог версия для печати фото
Мужчина напал на жену, запретившую сыну выращивать марихуану

Житель местного совета Тель-Шева, расположенного в северном Негеве, задержан за нападение на жену, сообщает "Решет Бет".

По предварительным данным, он напал на женщину за то, что она отказалась разрешить их 14-летнему сыну участвовать в семейном бизнесе по выращиванию марихуаны.

Между тем, полиция обнаружила в семейной "лаборатории" около сотни кустов марихуаны.

В воскресенье подозреваемого доставят в суд, где будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении срока его содержания под стражей.

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Пятница, 7 апреля 2017 г.
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