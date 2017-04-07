Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа нанести удар по армии Асада

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о нанесении ракетных ударов по базе сирийской авиации, причастной к гибели людей в провинции Идлиб в результате поражения боевыми отравляющими веществами.

При этом Нетаниягу выразил надежду на то, что Трамп будет решительно действовать не только в отношении Дамаска, но также в отношении Тегерана, Пхеньяна и других подобных режимов.

Глава правительства Израиля подчеркнул, что применение химического оружия является недопустимым действием.

Президент Израиля Реувен Ривлин, в свою очередь, назвал адекватным ответный удар американцев по авиабазе в Хомсе после трагедии в Идлибе. "Соединенные Штаты служат примером всему свободному миру, который должен поддержать любые шаги, необходимые, чтобы положить конец жестокостям войны в Сирии", – заявил Ривлин.





