7 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:39 Дело террориста, напавшего на учительницу в Лоде, передано в суд
08:59 После автомобильного теракта проведены операции в деревне Сильуад. ВИДЕО
08:24 Опубликован первый отчет правительства Израиля о выполнении поставленных задач
07:18 ЦАХАЛ: Пентагон заранее уведомил Израиль о намерении нанести удар по авиабазе в Сирии
06:50 Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа нанести удар по армии Асада
05:49 Прогноз погоды на 7 апреля: прохладно, переменная облачность
03:22 На трассе номер 6 автомобиль насмерть сбил 50-летнего пешехода
22:53 Военный суд приговорил религиозного уклониста к 75 дням тюрьмы
22:00 Стрельба на рынке в Нетании, убит мужчина
21:33 12-летний ребенок скончался во время уборки квартиры после пожара
В Израиле

Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа нанести удар по армии Асада

время публикации: 06:50 | последнее обновление: 08:18 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о нанесении ракетных ударов по базе сирийской авиации, причастной к гибели людей в провинции Идлиб в результате поражения боевыми отравляющими веществами.

При этом Нетаниягу выразил надежду на то, что Трамп будет решительно действовать не только в отношении Дамаска, но также в отношении Тегерана, Пхеньяна и других подобных режимов.

Глава правительства Израиля подчеркнул, что применение химического оружия является недопустимым действием.

Президент Израиля Реувен Ривлин, в свою очередь, назвал адекватным ответный удар американцев по авиабазе в Хомсе после трагедии в Идлибе. "Соединенные Штаты служат примером всему свободному миру, который должен поддержать любые шаги, необходимые, чтобы положить конец жестокостям войны в Сирии", – заявил Ривлин.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017