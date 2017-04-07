Опубликован первый отчет правительства Израиля о выполнении поставленных задач

Министерство главы правительства, несколько лет назад начавшее публиковать планы министерств на ближайший год, впервые опубликовало отчет о выполнении планов.

Отчет о выполнении планов на 2016 год – частичный, он включает в себя итоги выполнения планов приблизительно по трети параметров. Полные итоговые отчеты будут публиковаться начиная со следующего года.

Редакция NEWSru.co.il представляет читателям наиболее важные и примечательные, на наш взгляд, итоги работы министерств.

Следует отметить, что во многих случаях министерства сообщили, что сведения об итогах за 2016 год еще отсутствуют. В некоторых случаях министерства сообщили о пересмотре системы подсчета или о пересмотре поставленных задач.

Отметим также, что министерство главы правительства и министерство иностранных дел, возглавляемые премьер-министром Биньямином Нетаниягу, о выполнении своих задач не отчитались.

Министерства обороны, разведки и стратегического планирования своих планов не публиковали в связи с секретностью.

Министерство финансов, включая управление планирования и застройки

Отчитаться о выполнении своей первой цели на 2016 год, сокращении индекса Джини ("индекс социального неравенства") с 0,47 до 0,44 министерство не смогло, поскольку индекс за 2016 год будет опубликован только в конце 2017 года. То же самое касается задачи по децентрализации рынка финансовых услуг и задачи по сокращению отставания от OECD по производительности труда.

Бюджетные задачи министерства были выполнены: уровень дефицита бюджета составил 2,1% при запланированных 2,9%, а налоговые поступления – 321,1 млрд шекелей при запланированных 312,3 млрд шекелей. Чистая прибыль госкомпаний составила 2,5 миллиарда шекелей при цели в 2 миллиарда шекелей.

В то же время в жилищной сфере достичь удалось не всех целей. В частности, было начато строительство 54 тысяч квартир при цели в 60 тысяч. Обновить планы застройки удалось только для 58 из 60 запланированных населенных пунктов.

Из позитивных моментов – при цели в 100.000 единиц жилья, имеющих утвержденный подробный план строительства, к концу 2016 года удалось достичь показателя в 110.934 единицы жилья. Также удалось продвинуть утверждение 6 национальных и региональных планов инфраструктурного строительства, а не 5 как прогнозировалось в книге задач.

В частности, были утверждены на различных этапах три линии тель-авивского трамвая, водовод вдоль шоссе 4313, электрическая инфраструктура в районе Рамле, а также новая дорога и водопроводная сеть в районе Лода. Доля планов застройки, процесс утверждения которых уложился в предусмотренный новыми стандартами график, составила 65% вместо предполагавшихся 40%, средний балл, полученный от внешних клиентов, составил 3,7 при задаче в 3,5.

Управление земельных ресурсов

Количество единиц жилья, выпущенных под застройку, составило 71.432 при планах в 55 тысяч. Было выявлено 2.831 нарушений закона (вторжение на земли государства, нарушение условий контрактов и т.д.) при плане в 1.440 случаев, снесено 1.416 построек (включая добровольный снос) при плане в 778 сносов, подано 396 исков против нарушителей при плане в 370 исков.

Министерство внутренней безопасности

МВБ отчиталось повышении доли населения, чувствующего себя в безопасности, с 73,3% до 80,6%, однако это относится к росту показателей между 2014 и 2015 годами, тогда как результат за 2016 год будет опубликован позднее. То же самое касается снижения доли жертв преступлений с 13,8% до 13,1%.

Количество жертв ДТП планировалось сократить, однако по итогам года оно выросло с 355 до 378 человек, а количество жертв пожаров – с 9 до 15 человек.

Уровень рецидивизма (доля преступников, возвращающихся в тюрьму в течение 5 лет после освобождения) остался без изменений на уровне 41,3%.

Министерство строительства

Минстрой отчитался о начале строительства 54 тысяч единиц жилья при плане в 53 тысячи. В рамках проекта "Цена для новосела" квартиры купили только 6.343 семьи при планах в 15 тысяч.

Министерству удалось заметно сократить количество очередников на социальное жилье с 1.708 до 1.409 семей, однако цели в 1.358 семей достичь не удалось.

Как и было запланировано, министерство отремонтировало 10.000 единиц соцжилья.

Министерство здравоохранения

Уровень удовлетворенности работой больниц вырос в 2016 году с 75% до 78%, как и было запланировано, а вот уровень удовлетворенности работой приемных покоев остался неизменным (60% при плане в 63%).

Среднее время ожидания проверки МРТ сократилось с 53 дней до 20 дней, однако до цели в 14 дней министерству еще далеко.

Узнать, удалось ли министерству увеличить долю населения, проживающего менее чем в 30 минутах езды от пункта экстренной медицинской помощи, можно будет только к концу года. Напомним, что цель была довести этот показатель до 44%.

Долю повторных госпитализаций (20%) министерству сократить не удалось. А вот долю людей, отказывающихся то лечения или лекарств из-за их стоимости, удалось сократить с 11% до 9%. Снизился на 2% (на 1% сверх плана) и уровень смерти от инсульта. Младенческая смертность от коклюша снизилась с 3 случаев в год до 1 случая в год.

Министерство экологии

Как и планировало министерство, ему удалось за год сократить уровень выброса летучих органических соединений в Хайфском заливе на 13% по сравнению с показателем 2014 года. Многолетний средний показатель выброса оксида азота транспортными средствами удалось сократить на 3,1% при плане в 2%.

Министерство добилось полного прекращения выброса в море осадков сточных вод, перерабатываемых центром ШАФДАН в Гуш-Дане. Доля сточных вод, проходящих очистку по ужесточенному стандарту, достигла 47% (при плане в 48%), что является рекордным показателем в мире.

А вот из 71 постоянного источника загрязнения рек и ручьев закрыть удалось только два вместо запланированных пяти. Полностью заглохла и инициатива об отделении органического мусора на дому у населения. Если в 2015 году израильтяне на дому отделяли 4% органического мусора, то в 2016 году – всего 3%.

Министерство просвещения

Доля учеников, получивших аттестат зрелости, выросла с 65,5% до 66,1%. Доля учеников, получивших аттестат зрелости, достаточный для поступления в вуз, выросла с 53,98% до 54,95%. Количество школьников, сдавших экзамен по математике на 5 единиц аттестата зрелости, выросло с 9.633 до 11.279 человек.

Доля учеников 5-6 и 10-11 классов, сообщивших, что школа поощряет их к социальной и гражданской активности, выросла на 1-2%, тогда как в 7-9 классах такого роста не отмечено.

Усилия школ по продвижению терпимости также заметили только ученики 5-6 и 10-11 классов.

Министерству удалось увеличить долю учеников младших и старших школ с особыми потребностями, учащихся в обычной школьной системе, с 86,8% до 87,5% и с 84,9% до 85,8% соответственно. А вот в детских садах, наоборот, этот показатель снизился с 50,4% до 50,2%.

Средние оценки по сравнительным экзаменам МЕЙЦАВ в 5 классе выросли по арабскому (на 13 баллов), математике (на 9 баллов), английскому (на 18 баллов), а в 8 классе – по ивриту (на 8 баллов), арабскому (на 21 балл), английскому (на 3 балла) и естествознанию и технике (на 12 баллов).

При этом министерство совершенно провалило задачу по сокращению разрыва между школами обеспеченных населенных пунктов и периферийными школами. Соответствующий индекс, который равнялся в 2015 году 31,74%, за год не только не сократился, но вырос до 34,16%.

На проходивших в 2016 году сравнительных международных тестах израильские школьники улучшили показатель только на экзамене PISA по математике (на 4 балла). На четырех других экзаменах оценка стала хуже предыдущей, и еще по двум экзаменам оценка пока не опубликована.

Интересно отметить, что в средних и старших классах выросла доля школьников, поставивших под сомнение актуальность школы и преподаваемых в ней предметов для повседневной жизни и будущих достижений.

Министерство сельского хозяйства

Министерству не удалось увеличить количество птицефабрик, соответствующих стандартам защиты животных. Количество недель дефицита помидоров сократилось с 5 до 4 (при цели в 3 недели). Были открыты три новых рынка сбыта израильской сельхозпродукции.

Министерство по делам Иерусалима и связям с диаспорой

Количество иностранных студентов в Иерусалиме, как и запланировано, составило 2.400 человек, количество гостей иерусалимских фестивалей также соответствовало планам, а вот количество участников международных конференций в Иерусалиме даже сократилось по сравнению с 2015 годом на 2,3 тысячи человек вместо запланированного роста на 2,7 тысячи человек.

Министерству удалось открыть для доступа населения 49 столичных объектов исторического наследия, на 8 больше запланированного, и провести 66 операций по спасению и реставрации объектов наследия.

Министерство экономики и промышленности

Министерство сообщает о минимальном росте производительности труда в Израиле с 34,7 до 34,72 доллара (произведенной продукции за час в ценах 2010 года при паритете покупательской способности валют), и о росте объемов экспорта в Индию и Китай на 800 млн долларов по сравнению с 2015 годом.

В остальных задачах министерство не указывает достигнутых показателей, сообщая об изменении систем измерения или об изменении целей на более адекватные.

Министерство науки и технологии

Министерство профинансировало 29 исследований в рамках фонда прикладных и инженерных исследований (на 2 больше плана), подписало 4 запланированных договора о международном сотрудничестве, начало финансирование 4 новых международных проекта в космической сфере (на 2 больше плана).

Также министерство провело курсы цифровой грамотности для 63 тысяч человек (вместо запланированных 40 тысяч). А вот количество участников мероприятий, финансируемых министерством, снизилось с 340 тысяч до 300 тысяч человек при запланированном росте до 380 тысяч человек.

Министерство юстиции и управление судебных исполнителей

Министерство отмечает выполнение плана довести представить на утверждение Кнессета закона о банкротстве и финансовой реабилитации. Кроме того, количество дел, ожидающих решения прокуратуры после передачи ей рекомендаций полиции, сократилось с 1.228 до 139 дел (цель была поставлена сократить количество дел до 100).

Доля задержанных, представленных общественной адвокатурой и успевших получить консультацию до допроса, выросла с 33% до 43% (при цели в 40%).

Управление судебных исполнителей собрало с должников 1,44 миллиарда шекелей при запланированных 1,4 миллиарда шекелей. Также удалось сократить количество частных должников, против которых есть дела в управлении, с 641,3 тысячи человек до 623,6 тысяч человек (при задаче довести показатель до 609,6 тысяч человек). Задача по сокращению количества дел была перевыполнена на 15 тысяч дел.

А вот задача по сокращению сроков закрытия дел управлением провалена по всем параметрам. В частности, срок закрытия дела по взысканию судебных компенсаций вырос с 9,72 года до 9,9 года, срок закрытия дела по взысканию долгов по чекам – с 10,28 года до 10,6 года, а по алиментам – с 9,7 года до 9,9 года.

Министерство труда и социального обеспечения

34% семей, участвующих в программах министерства по борьбе с бедностью, улучшили свое финансовое благосостояние в 2016 году (при плане в 30%).

Также министерству удалось вывести из зоны риска 18% детей, участвовавших в программах для детей и подростков, находящихся в группе повышенного риска.

В список семей-опекунов для детей от рождения до 11 лет добавились пять новых семей.

Количество участников программ помощи по возвращению на рынок рабочей силы составило 13,5 тысяч человек при цели в 13,1 тысяч человек.

Уровень занятости в возрасте 25-64 лет вырос с 76,9% до 77,3%, в том числе среди арабских женщин – с 32,3% до 32,4%, а среди ультраортодоксальных еврейских мужчин – с 51,2% до 51,7%.

Министерство абсорбции

Количество новых репатриантов в 2016 году не только не выросло до запланированных 32 тысяч человек, но сократилось до 26,7 тысяч человек, в том числе количество репатриантов в возрасте 18-35 лет сократилось до 9,96 тысяч человек. Количество реэмигрантов также сократилось до 6,28 тысяч человек при плане в 8 тысяч человек.

Из запланированных 800 квартир для пожилых репатриантов, контракт на строительство которых должен был быть подписан в 2016 году, министерство успело подписать контракты только на 200 квартир.

В сфере помощи репатриантам-бизнесменам министерство выполнило план по предоставлению ссуд, оказав помощь в открытии или расширении 213 бизнесов (при планах в 200 бизнесов).

Также министерство помогло в трудоустройстве 6.148 репатриантов и реэмигрантов при планах в 3.100 человек.

Министерство по развитию периферии, Галилеи и Негева

Свою основную задачу на 2016 год министерство не выполнило. Из запланированных 7,5 тысяч новых жителей министерству удалось привлечь в поселки Негева и Галилеи только 1,5 тысячи человек.

Судя по всему, невыполнение главной задачи связано с неспособностью министерства создать достаточно новых рабочих мест. За год их было создано только 300 при планах в 1.250.

Также министерству так и не удалось договориться об объединении галилейских колледжей в единый университет.

В то же время министерство профинансировало строительство и ремонт 200 общественных зданий вместо запланированных 100.

Министерство внутренних дел и управление регистрации населения и иммиграции

Министерству удалось сократить количество местных органов власти, находящихся в процессе оздоровления, с 52 до 50, добиться финансового оздоровления 10 слабых населенных пунктов путем перераспределения доходов и пересмотра границ, и увеличить количество муниципалитетов, прошедших проверку на готовность к чрезвычайным ситуациям, со 150 до 167.

В строительном секторе количество иностранных рабочих, прибывших в Израиль в рамках двусторонних соглашений, выросло с 49% до 62% при планах в 77%. В сельском хозяйстве доля таких рабочих составила 86% при планах в 90%.

Также в 2016 году страну добровольно покинули 3.246 нелегалов, практически столько же, сколько в 2015 году, но на 1.700 меньше запланированного. За год управление открыло 535 уголовных дел против работодателей, нанимавших нелегальных рабочих.

В сфере обслуживания населения прогресс управления существенно отстает от планов. Из услуг, которые могут быть предоставлены удаленным способом, управление на конец 2016 года предоставляло только 29% при планах в 50%.

Национальное управление кибербезопасности

Управление завершило, как и планировало, создание команды быстрого реагирования на киберугрозы, а количество сотрудников национального центра кибербезопаности в Беэр-Шеве выросло со 150 до 400 специалистов. За 2016 год израильские центры кибербезопасности опубликовали 80 научных статей.

Управление госслужащих

Управление сократило с 70 до 40 дней средний срок рассмотрения апелляций на результаты конкурсов на занятие должностей на госслужбе, довело с 28% до 42% долю высокопоставленных чиновников, срок службы которых ограничен каденциями (при цели в 36%), довело до 62% долю женщин в административном резерве на высшие должности.

Доля выходцев из Эфиопии на госслужбе составила 1,87% (на 0,17% выше запланированного), а арабов, друзов и черкесов – 10,1% (на 0,1% выше запланированного).

Министерство интеграции и общественного равенства

Министерство планировало заменить 250 тысяч удостоверений пожилого гражданина на "умные" карты, однако успело заменить только 117.000. Кроме того, министерство открыло 50 школьных классов для пожилых людей, на пять больше чем запланировало.

Весь государственный бюджет был проверен министерством на предмет гендерного распределения.

Министерство по делам религий и управление раввинатских судов

Министерству не удалось выполнить план по урегулированию зарплат и ставок в религиозных советах (задача была выполнена в 30% советов вместо 50%). За 2016 год были проведены 27 полномасштабных инспекций в религиозных советах и похоронных организациях. В 46 религиозных советах были внедрены новые компьютерные системы (в полтора раза больше запланированного). В 14 религиозных советах завершился процесс финансового оздоровления.

Управление раввинатских судов рассчитывало увеличить долю бракоразводных процессов, инициированных по обоюдному согласию сторон, с 57% до 60%, однако по итогам года она снизилась до 53%.

За минувший год управлению удалось добиться развода для 211 "агунот", мужья которых не давали им развод (на 41 случай больше запланированного).

Министерство регионального развития

Министерство не смогло добиться завершения строительства инфраструктуры для быстрого досмотра контейнеров на пограничном переходе "Алленби" и не начало строительство регионального бизнес-лаунджа "Гильбоа". В то же время бизнес-лаундж "Шаар Эфраим" для встреч израильских бизнесменов с арабскими бизнесменами из Палестинской автономии уже заработал.

Министерство транспорта

Министерство не смогло увеличить расходы на транспортную инфраструктуру.

Количество грузовых контейнеров, проходящих через израильские морские порты, выросло до 2,71 миллиона, на 110 тысяч больше запланированного. Количество пассажиров, прошедших через аэропорт Бен-Гурион, выросло до 17,34 миллиона человек, на 1,1 миллиона человек больше запланированного. Пассажиропоток на железных дорогах страны вырос до 60,1 миллиона человек в год, на 5,25 миллиона человек больше запланированного. Количество пассажиров автобусов и скоростного трамвая выросло до 2,6 миллиона человек в день в соответствии с прогнозом.

Министерство туризма

Израиль принял в 2016 году 2,91 миллиона иностранных туристов, на 110 тысяч больше, чем в 2015 году, но на 30 тысяч меньше запланированного. В общей сложности иностранные туристы провели в отелях Израиля 8,5 миллионов суток, на 0,1 суток больше запланированного. Израильские туристы провели в местных отелях и циммерах 13,6 миллионов суток, на 0,04 больше запланированного.

За минувший год при поддержке министерства было утверждено строительство 1.936 номеров отелей разного уровня.

Министерство связи

Только 0,1% израильских бизнесов и домашних хозяйств подключены к ультра-широкополосной стационарной инфраструктуре связи и 40% - к ультра-широкополосной мобильной инфраструктуре связи (4-е поколение).

Министерство выполнило обещание довести до 200 количество почтовых филиалов, в которых время ожидания не превышает 10 минут.

Министерство культуры и спорта

Количество спортсменов, занимающихся спортом высших достижений, увеличилось до 108.230 человек, на 4,2 тысячи больше запланированного, в том числе количество детей и подростков (до 18 лет) выросло 62,3 тысяч человек, на 700 меньше запланированного. Количество женщин спортсменок выросло до 21,4 тысячи, на 1,4 тысячи больше запланированного.

В сфере культуры все показатели министерства должны быть опубликованы позднее.

Министерство инфраструктуры, водного хозяйства и энергетики

Министерство выполнило обещание по возобновлению тендеров на поиск нефти и газа на морском шельфе, не смогло завершить работу по подготовке многолетнего плана модернизации энергетического рынка, выдало лицензии на производство 1.000 мегаватт экологичными электростанциями.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов





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