Прогноз погоды на 7 апреля: прохладно, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 7 апреля, температура значительно ниже, чем вчера, и немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен слабый дождь, в основном в северных районах.

В Иерусалиме – 9-18 градусов, в Тель-Авиве – 13-21, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 17-29. В Беэр-Шеве – 11-24, в Мицпе-Рамоне – 11-20, на побережье Мертвого моря – 18-27, в Ашкелоне – 14-20, в Ариэле – 11-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-25, на Голанских высотах – 10-21.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В субботу – переменная облачность, небольшое повышение температуры. В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник ожидается повышение температуры и усиление ветра.