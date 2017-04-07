Найден пропавший мобильный телефон Таир Рады

Регистратор улик в отделе полиции Голанских высот обнаружил мобильный телефон убитой 13-летней кацринской школьницы Таир Рады, который государственная прокуратура признала пропавшим.

В феврале этого года представители государственной прокуратуры, ранее отказывавшиеся вернуть Илане Раде мобильный телефон ее дочери Таир, поскольку тот является важной уликой, признались, что аппарат потерялся.

Признание прокуратуры последовало только после того, как Илана Рада через суд потребовала вернуть ей домашний компьютер и мобильный телефон дочери.

Как сообщает газета "Маарив", один из сотрудников полиции принял решение провести дополнительную проверку, и начал прочесывать все материалы дела об убийстве девочки, пока не нашел аппарат, упакованный в маленький конверт и скрепленный между двумя крупными конвертами с другими материалами следствия.

В прокуратуре отмечают, что вряд ли найденный аппарат поможет пролить свет на обстоятельства убийства девочки, однако на текущий момент готовы передать Илане Раде только содержимое памяти аппарата, а не сам аппарат.





