7 апреля 2017 г.
последняя новость: 12:20
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:29 На Голанских высотах девушка ранена шальной пулей из Сирии
10:49 Таиланд экстрадировал в Израиль беглеца, осужденного за сексуальные преступления и собиравшегося скрыться в Египте
10:15 Найден пропавший мобильный телефон Таир Рады
09:52 В Галилее в колодце с водой утонул мужчина
09:48 Посол России разъяснит признание Москвой "западного Иерусалима" столицей Израиля
09:39 Дело террориста, напавшего на учительницу в Лоде, передано в суд
08:59 После автомобильного теракта проведены операции в деревне Сильуад. ВИДЕО
08:24 Опубликован первый отчет правительства Израиля о выполнении поставленных задач
07:18 ЦАХАЛ: Пентагон заранее уведомил Израиль о намерении нанести удар по авиабазе в Сирии
06:50 Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа нанести удар по армии Асада
В Израиле

Найден пропавший мобильный телефон Таир Рады

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
Илана Рада

Регистратор улик в отделе полиции Голанских высот обнаружил мобильный телефон убитой 13-летней кацринской школьницы Таир Рады, который государственная прокуратура признала пропавшим.

В феврале этого года представители государственной прокуратуры, ранее отказывавшиеся вернуть Илане Раде мобильный телефон ее дочери Таир, поскольку тот является важной уликой, признались, что аппарат потерялся.

Признание прокуратуры последовало только после того, как Илана Рада через суд потребовала вернуть ей домашний компьютер и мобильный телефон дочери.

Как сообщает газета "Маарив", один из сотрудников полиции принял решение провести дополнительную проверку, и начал прочесывать все материалы дела об убийстве девочки, пока не нашел аппарат, упакованный в маленький конверт и скрепленный между двумя крупными конвертами с другими материалами следствия.

В прокуратуре отмечают, что вряд ли найденный аппарат поможет пролить свет на обстоятельства убийства девочки, однако на текущий момент готовы передать Илане Раде только содержимое памяти аппарата, а не сам аппарат.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 февраля 2017 г.
Прокуратура потеряла мобильный телефон Таир Рады
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 декабря 2016 г.
Подана новая апелляция по делу Романа Задорова
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2016 г.
Судья, который вел процесс Романа Задорова, признан виновным в сексуальных домогательствах







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017