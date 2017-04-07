7 апреля 2017 г.
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В Израиле

После автомобильного теракта проведены операции в деревне Сильуад. ВИДЕО

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
ВСЕ ФОТО

После автомобильного теракта на перекрестке Офра, в результате которого погиб 20-летний сержант Эльхай Таар-Лев из Тальмона и был ранен еще один военнослужащий, силами бригады "Биньямин" и сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК) были проведены операции в деревне Сильуад, в которой проживал 21-летний Малик Хамад, совершивший наезд на солдат.

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Вскоре после теракта был произведен обыск в доме семьи Хамада. Сотрудники ШАБАКа допросили его родственников, после чего задержали брата террориста. Во время проведения операции жители Сильуада пытались воспрепятствовать действиям военных и спецслужб.

Позже ночью военные вместе с сотрудниками ШАБАКа, полиции и пограничной службы вернулись в Сильуад. Дом террориста был размечен инженерным подразделением для последующего сноса. У членов семьи террориста изъяли разрешения на работу в Израиле.

Кроме того, как сообщает армейская пресс-служба, в ходе операции в Сильуаде были конфискованы шесть транспортных средств, похищенных местными жителями у законных владельцев. Во время обысков в домах подозреваемых в террористической деятельности были изъяты около 40 тысяч шекелей наличными, которые, по оценке спецслужб, предназначались для финансирования террористической деятельности.

Армейская пресс-служба передает, что в ходе ночной операции в Сильуаде был задержан еще один местный житель, подозреваемый в причастности к террористической деятельности. В общей сложности, в ходе нескольких операций израильскими военными были задержаны четверо палестинских арабов, трое из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе один активист ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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