7 апреля 2017 г.
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В Израиле

Дело террориста, напавшего на учительницу в Лоде, передано в суд

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати

Прокуратура передала в суд обвинительное заключение против 19-летнего Малака Саады из Хальхуля, напавшего с ножом на директора одной из школ Лода.

Саада обвиняется в террористической деятельности и в незаконном проникновении на территорию Израиля.

Нападение на 44-летнюю женщину произошло 27 марта на улице Каценельсон в Лоде 3 апреля 2017 года.

Менее чем через сутки после нападения на 44-летнюю женщину сотрудниками Общей службы безопасности (ШАБАК) и полицейскими был задержан житель арабской деревни Хальхуль Малак Басам Исмаил Саада.

В ходе беседы со следователями ШАБАК и полиции, 19-летний палестинский араб заявил, что он "устал от жизни". Перед тем, как совершить нападение, он помолился в мечети, затем взял нож в пекарне, в которой работал нелегально, и отправился на поиски потенциальной жертвы. Он заявил, что искал для нападения женщину, обязательно еврейку.

На подземной парковке одного из многоэтажных домов он заметил женщину, но она зашла в лифт до того, как он успел ее нагнать. Мгновение спустя рядом с одним из автомобилей он заметил другую женщину, голова которой была покрыта платком. Он подошел к ней, а когда потенциальная жертва спросила его, кто он и что ему нужно, террорист выхватил нож. Женщина бросилась бежать. Малак Басам Исмаил Саада настиг ее и несколько раз ударил ножом, сопровождая свои действия чтением молитвы по-арабски. После этого террорист скрылся с места преступления. Он был задержан при попытке вернуться на территорию, находящуюся под контролем Палестинской администрации.

После нападения женщине удалось подняться в свою квартиру и вызвать "скорую".

В спецслужбах отмечают, что это не первый случай, когда палестинский араб решает стать "шахидом", видя в этом выход из сложных жизненных обстоятельств, в которых он оказался.

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Пятница, 7 апреля 2017 г.
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