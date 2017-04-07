Таиланд экстрадировал в Израиль беглеца, осужденного за сексуальные преступления и собиравшегося скрыться в Египте

Утром в пятницу, 7 апреля, рейс из Бангкока доставил в аэропорт имени Бен-Гуриона 43-летнего гражданина Израиля, бежавшего из страны в феврале этого года.

Незадолго до бегства он был признан виновным в совершении сексуальных преступлений против своей несовершеннолетней племянницы и приговорен к 7 годам тюрьмы.

Воспользовавшись отсрочкой в начале отбытия наказания, преступник покинул пределы страны, однако полиции удалось быстро выяснить его местонахождение и добиться экстрадиции прежде, чем он улетел в Египет, сообщает портал NRG.

В течение дня он будет доставлен в суд для продления ареста.