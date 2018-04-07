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В Израиле

В Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима сошел Благодатный огонь

время публикации: 14:19 | последнее обновление: 14:34 блог версия для печати фото
В Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима сошел Благодатный огонь
В Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима сошел Благодатный огонь
В Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима сошел Благодатный огонь

В Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима сошел Благодатный огонь. Как и каждый год, здесь собрались тысячи верующих, желавших увидеть церемонию. Прямые трансляции из Храма Гроба Господня вели греческие, российские, украинские и некоторые другие телеканалы.

Благодатный огонь в Храме Гроба Господня

- Фоторепортаж 2017 года
- Фоторепортаж 2016 года
- Фоторепортаж 2015 года
- Фоторепортаж 2014 года
- Фоторепортаж 2013 года
- Фоторепортажи 2011-2012 годов

Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа. Первые письменные свидетельства очевидцев о чудесном появлении "Святого Света" во Гробе Господнем относятся к IX веку.

Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) начинается с раннего утра и состоит из целого ряда ритуалов. Вначале кувуклию осматривает и опечатывает полиция. В полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию. В пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя).

Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике - чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь. Затем вход в часовню опечатывается и наступает напряженная тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня.

Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и других странах восточной Европы.



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