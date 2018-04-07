"Хакинтифада-2018": антиизраильская акция солидарности с ХАМАСом и Газой

На субботу, 7 апреля, группой хакеров запланирована так называемая "Хакинтифада". Сегодня могут быть атакованы не только сайты в доменной зоне il, но и страницы израильтян в социальных сетях, а также их почтовые аккаунты.

Специалисты настоятельно рекомендуют израильтянам в этот день (как и в любые другие) не открывать подозрительные сообщения (в электронной почте, WhatsApp, мессенджерах и социальных сетях), приходящие от неизвестных лиц или включающие непонятные ссылки.

На этот раз, организаторы кибератаки заявляют, что действуют совместно с участниками палестинского "марша возвращения" ("марша миллионов") у границы сектора Газы. В результате пограничных столкновений с 30 марта в Газе были убиты 30 человек (почти все убитые – молодые мужчины, доказано, что многие из них были активистами террористических группировок, но среди примерно 3000 раненых и пострадавших от слезоточивого газа есть женщины и дети, также погиб один 15-летний подросток).

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что активные хакерские атаки против израильских сайтов ведутся уже примерно неделю. 3 апреля были атакованы десятки сайтов в доменной зоне il, в частности сайт профсоюза учителей Израиля, на главной странице которого появилась надпись "Иерусалим – столица Палестины".

5 апреля стало известно, что хакер (или группа хакеров), скрывающийся под псевдонимом DarkCoder@The3Falcon, выложил в интернет более 11 тысяч взломанных адресов электронной почты израильтян. В прикрепленном к сообщению файле вместе с адресами опубликованы пароли.

Первая "Хакинтифада" против Израиля под тэгом "#OpIsrael" была осуществлена 7 апреля 2013 года, тогда она была приурочена ко Дню катастрофы и героизма евреев, ежегодно отмечаемому в Израиле. Одной из целей кибертеррористов в тот раз был сайт Музея Холокоста "Яд ва-Шем", но взломать его им не удалось. В 2013-м хакерские атаки привели к краткосрочным и незначительным сбоям в работе сайта министерства иностранных дел и министерства просвещения. Был также слух о падении (в ночь на 7 апреля) сайта премьер-министра Израиля. О проблемах с другими государственными интернет-ресурсами не сообщалось.

В последующие годы 7 апреля хакерам удавалось наносить ущерб сайтам Кнессета, министерства просвещения, почты Израиля, Управления гражданской авиации Израиля, коллегии адвокатов Израиля, предпринимались попытки хакерских атак против Банка Израиля и серверов министерства обороны Израиля и др.

Израильские эксперты в сфере интернет-безопасности считают, что подобные массированные кибератаки играют и позитивную роль, поскольку позволяют проверить надежность имеющихся систем защиты.





