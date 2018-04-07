Итоги второй пятницы "марша возвращения". Реакция Аббаса; число убитых и раненых

Пятница, 6 апреля, стала второй пятницей "марша возвращения", организованного террористической группировкой ХАМАС. По оценкам ЦАХАЛа, в сегодняшнем "марше" приняли участие около 20 тысяч жителей сектора Газы.

Участниками акции были подожжены тысячи автомобильных покрышек. Под прикрытием дымовой завесы активистами предприняли несколько попыток повредить и поджечь забор безопасности.

Также военнослужащими ЦАХАЛа были пресечены несколько попыток нападения, в ходе которых арабы швыряли в сторону военнослужащих бутылки с зажигательной смесью и петарды.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями. ЦАХАЛ подчеркнул, что не позволит участникам беспорядков нанести ущерб инфраструктуре безопасности Израиля, в частности, разделительному забору, защищающему израильтян от террористов. В субботу, 7 апреля, минздрав Газы, подконтрольный ХАМАСу, сообщил, что ночью в результате действий израильских военнослужащих были убиты еще двое палестинцев. Как утверждает "Палестинский информационный центр", один из них – журналист Ясир Муртаза. Таким образом, число "шахидов", погибших в ходе второй пятницы "марша возвращения", достигло десяти.

Семеро активистов акции протеста были убиты 6 апреля, в ходе второй пятницы "марша возвращения", организованного ХАМАСом. Утром этого же дня в больнице умер еще один участник беспорядков, получивший ранения неделю назад.

1354 участника "марша" были ранены. По данным "Палестинского информационного центра", 491 из них получил огнестрельное или осколочное ранение, 33 ранены серьезно. Остальные пострадал от слезоточивого газа, используемого силами ЦАХАЛа для разгона демонстраций.

Утром в субботу, по сообщениям палестинских СМИ, израильские власти не пропустили на территорию сектора Газы четыре грузовика с покрышками, которые должны были проехать через КПП "Керен Шалом". Координатор действий правительства на территориях не подтвердил и не опроверг эти сообщения, ответив лишь, что в настоящее время не выработано инструкций в отношении ввоза шин в сектор.

В ночь на 8 апреля глава ПНА Махмуд Аббас осудил действия Израиля в отношении палестинцев-участников "марша возвращения", назвав их "убийством демонстрантов, мирно выражающих свой протест".





