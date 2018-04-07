"Хакинтифада": взломаны около 100 израильских сайтов

В субботу, 7 апреля, около 15:00, MivzakLive сообщил о том, что более ста израильских сайтов взломаны в рамках кибератаки, запланированной накануне группой хакеров.

При этом MivzakLive ссылается на миниблог в сети Twitter хакера (или группы хакеров), скрывающегося под псевдонимом DarkCoder@The3Falcon. В его "твиттере" выложены скриншоты взломанных страниц израильских сайтов, информация на которых заменена изображением палестинского флага и надписью "Иерусалим – столица Палестины".

Cреди взломанных сайтов есть несколько, принадлежащих муниципалитетам, в частности, мэриям городов Од а-Шарон и Рош а-Аин.

Накануне организаторы кибератаки заявили, что действуют совместно с участниками палестинского "марша возвращения" ("марша миллионов") у границы сектора Газы.

Израильские специалисты по кибербезопасности отмечают, что активные хакерские атаки против израильских сайтов ведутся уже примерно неделю. 3 апреля были атакованы десятки сайтов в доменной зоне il, в частности сайт профсоюза учителей Израиля, на главной странице которого появилась надпись "Иерусалим – столица Палестины".

5 апреля стало известно, что DarkCoder@The3Falcon выложил в интернет более 11 тысяч взломанных адресов электронной почты израильтян. В прикрепленном к сообщению файле вместе с адресами были опубликованы пароли.

Первая "Хакинтифада" против Израиля под тэгом "#OpIsrael" была осуществлена 7 апреля 2013 года, тогда она была приурочена ко Дню катастрофы и героизма евреев, ежегодно отмечаемому в Израиле. Одной из целей кибертеррористов в тот раз был сайт Музея Холокоста "Яд ва-Шем", но взломать его им не удалось. В 2013-м хакерские атаки привели к краткосрочным и незначительным сбоям в работе сайта министерства иностранных дел и министерства просвещения. Был также слух о падении (в ночь на 7 апреля) сайта премьер-министра Израиля. О проблемах с другими государственными интернет-ресурсами не сообщалось.

В последующие годы 7 апреля хакерам удавалось наносить ущерб сайтам Кнессета, министерства просвещения, почты Израиля, Управления гражданской авиации Израиля, коллегии адвокатов Израиля, предпринимались попытки хакерских атак против Банка Израиля и серверов министерства обороны Израиля и др.





