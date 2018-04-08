Около Рамле поезд врезался в автомобиль, погибли два человека

Вечером в субботу, 7 апреля, около Рамле поезд врезался в автомобиль, сообщили свидетели происшествия.

Авария произошла примерно в 21:45. По свидетельству пассажиров поезда, он на высокой сколрости врезался в автомобиль. На место прибыло большое число машин полиции и службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

По сообщению медиков, в результате аварии повреждения различной степени тяжести получили два человека. Двое пострадавших получили крайне тяжелые повреждения, и медики были вынуждены констатировать их смерть. Еще один человек получил тяжелые повреждения, а состояние четвертого потерпевшего оценивается как легкое.

Раненым была оказана помощь на месте происшествия, а затем они были доставлены в больницу "Асаф а-Рофэ" в Црифине. Из компании "Ракевет Исраэль" передали, что никто из пассажиров поезда не пострадал.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что автомобиль выехал на железнодорожные пути в неположенном месте.

Пресс-служба полиции сообщила, что движение поездов на участке Лод - Бейт-Шемеш прекращено в обоих направлениях. Расследование обстоятельств аварии продолжается.





