"Аль-Кудс": ЦАХАЛ предотвратил похищение израильских граждан на границе с Газой

Согласно информации, опубликованной в воскресенье, 7 апреля, в арабской газете "Аль-Кудс", ЦАХАЛ предотвратил похищение израильских граждан на границе с сектором Газы. Издание при этом ссылается на представителей египетской разведки, которые выступали посредниками на переговорах между Израилем и ХАМАСом.

В публикации на сайте "Аль-Кудс" говорится, что на фоне переговорного процесса военнослужащие ЦАХАЛа задержали недалеко от пограничного заграждения на северной границе сектора Газы арабского пастуха. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является боевиком "Исламского джихада", и он вел наблюдение за израильскими военнослужащими и рабочими гражданской фирмы, отвечающей за обслуживание заградительного сооружения. Израиль утверждает, что в ходе допроса задержанного выяснилось, что "Исламский джихад" планировал похищение военнослужащего или гражданского лица.

"Аль-Кудс" пишет, что египетские посредники, прибыв в сектор Газы, потребовали от ХАМАСа и "Исламского джихада" немедленно прекратить любые провокации на границе и строго соблюдать договоренности с Израилем.

При этом, по данным "Аль-Кудс", руководство "Исламского джихада" отвергло обвинения в подготовке теракта, и заверило египтян, что они не пытались нарушить взятые на себя обязательства.





