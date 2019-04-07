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07:02 "Берешит" совершил первый успешный маневр на орбите Луны
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В Израиле

"Берешит" совершил первый успешный маневр на орбите Луны

время публикации: 07:02 | последнее обновление: 07:06 блог версия для печати фото
"Берешит" совершил первый успешный маневр на орбите Луны
"Берешит" совершил первый успешный маневр на орбите Луны
"Берешит" совершил первый успешный маневр на орбите Луны

Рано утром в воскресенье, 7 апреля, израильский космический аппарат "Берешит" совершил первый успешный маневр на эллиптической орбите Луны, все двигатели работали нормально и одновременно, сообщают компании SpaceIL и IAI.

Как сообщалось ранее, 4 апреля "Берешит" был выведен на орбиту Луны. Аппарат был "пойман" гравитационным полем Луны, началась подготовка к посадке, намеченной на 11 апреля.

5 апреля SpaceIL опубликовал снимки обратной стороны Луны, сделанные аппаратом "Берешит" на удалении около 470 км от лунной поверхности.

Ранее выводить космические аппараты на орбиту Луны удавалось только СССР, США, Японии, Европейскому союзу, Индии и Китаю. Причем отметим, что запуск "Берешит" – самая дешевая из подобных миссий.

Лунный аппарат "Берешит" был запущен с мыса Канаверал 22 февраля. Посадка аппарата "Берешит" на Луну запланирована на 11 апреля. Расстояние от Земли до Луны может колебаться в пределах от примерно 356.000 до почти 407.000 км (в перигее и апогее, соответственно).

18 февраля Александр Фридман – главный системный инженер проекта SpaceIl, ответственный за все операции спутника "Берешит" после запуска – в интервью радиостанции КАН РЭКА пояснял, после вывода на околоземную орбиту "Берешит" должен будет "своими силами... постепенно подниматься, поймать Луну, когда она будет недалеко от нас, встретиться с Луной и после этого – крутиться вокруг Луны, постепенно спускаться", а затем осуществит посадку на лунную поверхность.

"Основная наша миссия не научная. Основная наша миссия – вызвать интерес у школьников к изучению наук, таких как математика, физика и других", – пояснял Фридман. Речь идет о так называемом "Эффекте Аполло": после триумфального полета американцев на Луну полвека назад на космическом корабле Apollo 11 был резкий всплеск интереса к точным и естественным наукам в США.

Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" планирует научную миссию, которая будет состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора, который будет доставлен на Луну (данное исследование проводится под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность". Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 апреля 2019 г.
Израильский аппарат "Берешит" на орбите Луны, посадка намечена на 11 апреля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 апреля 2019 г.
"Берешит" совершает последний маневр по выходу на орбиту Луны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 марта 2019 г.
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Лунный аппарат "Берешит" опубликовал первое "селфи" на фоне Земли
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Аппарат "Берешит" совершил второй самостоятельный маневр на пути к Луне
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Лунный аппарат "Берешит" совершил первый самостоятельный маневр, отдаляясь от Земли
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Первый израильский лунный аппарат "Берешит" запущен в космос
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2019 г.
Запуск первого израильского лунного аппарата. Рассказывает системный инженер Александр Фридман





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