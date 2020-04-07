Министры проголосуют за введение полного карантина на дни Песаха

В 10:00 начнется заседание правительства, в ходе которого министров попросят утвердить пакет предложений по введению полного карантина на дни праздника.

Заседание кабинета министров будет проходить по телефону. Оно должно было состояться накануне вечером, однако подготовка к нему продолжалась дольше ожидаемого, и поэтому обсуждение и голосование перенесены на утро.

На рассмотрение министров будет вынесено предложение, согласно которому запрет на выезд с территории населенных пунктов будет действовать с 14:00 сегодняшнего дня (7 апреля) до 20:00 субботы, 11 апреля.

Предлагается также ввести запрет на выход из дома, в том числе для приобретения продуктов в магазинах, начиная с 14:00 среды, 8 апреля, и до 7:00 следующего дня, 9 апреля.

Работа общественного транспорта прекратится 7 апреля в 16:00 и возобновится 10 апреля в 8:00.

6 апреля, выступая на брифинге, Биньямин Нетаниягу отметил, что в Израиле наметились положительные сдвиги в борьбе с эпидемией, но слишком рано говорить об ослаблении карантинных мер. Он повторил: "Мы не позволим, чтобы Песах превратился в Пурим", имея в виду то, что месяц назад празднование Пурима привело к резкому росту числа заразившихся. "Песах вы будете праздновать только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома", – сказал глава правительства.

Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что во время праздника Песах будет также ужесточен контроль над соблюдением распоряжений минздрава и правительства.

"Я рад вам сообщить, что в Израиле наблюдается положительная тенденция. Распространения вируса замедлилось. Мы начинаем готовиться к поэтапному выходу из карантина. Но говорить об этом всерьез мы сможет только после окончания Песаха и Мимуны", – сказал он.

Представители полиции, в свою очередь, заявляют, что правоохранительные органы будут обеспечивать выполнение распоряжений по чрезвычайному положению. Напомним, что в рамках постановлений правительства, запрещено проведение коллективных мероприятий, в том числе пасхальных трапез с участием родственников и друзей. "Мы понимаем, что будут те, кто попытаются обмануть нас и попасть на Седер к родственникам. Мы установим блокпосты на въездах в города и во многих жилых районах, и не задумываясь будем выписывать штрафы нарушителям", – заявил представитель полиции.