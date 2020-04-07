Правительство утвердило введение карантина в Израиле в дни Песаха

Правительство утвердило предложение по введению полного карантина на территории Израиля в дни праздника Песах.

Начиная с 19:00 7 апреля и до 20:00 субботы, 11 апреля, жителям запрещено покидать территорию населенных пунктов,в которых они проживают. "Граждане не могут приобретать продукты питания, лекарства и товары первой необходимости за пределами населенного пункта, в котором проживают. Исключение составляют случаи, когда нет возможности получить услуги на территории своего населенного пункта. В этой ситуации граждане имеют право делать это в городе, расположенном в непосредственной близости от места их проживания. На протяжении всего этого периода гражданам разрешается удаляться от домов не более чем на сто метров", – говорится в решении правительства.

Начиная с 15:00 среды, 8 апреля, и до 7:00 9 апреля будет действовать запрет на практически любое передвижение по улицам, в том числе с целью приобретения продуктов питания.

Работа общественного транспорта прекратится 7 апреля в 20:00 и возобновится лишь утром в воскресенье, 12 апреля. Полностью прекратится международное воздушное сообщение с Израилем. Такси продолжат работать. В арабских населенных пунктах работа общественного транспорта продолжится до 20:00 четверга, затем будет прервана и возобновится утром 12 апреля.

Правительство также утвердило указ, запрещающий появляться в общественных местах без маски, закрывающей рот и нос.

Иерусалим будет поделен на семь районов: переход из одного района в другой запрещен.

Согласно опубликованной информации, 10 апреля состоится совещание при участии релевантных структур, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги, а также уточняться правила, касающиеся поведения граждан в праздничную неделю.

Разъяснения по поводу "пасхального" карантина от юридического советника министерства здравоохранения адвоката Ори Шварца

Распоряжения от 7 апреля не распространяются на населенные пункты с преимущественно нееврейским населением.

Прежние исключения для запрета на передвижение (помощь пожилым или больным родственникам, передача ребенка между разведенными родителями, даже в разных городах, необходимая для жизнеобеспечения работа и другие исключения) остаются в силе.

Доставка товаров на дом продолжает работать.

Ограничение не распространяются на супермаркеты, аптеки и другие торговые точки, которым можно было работать в соответствии с предыдущими распоряжениями.

После 18:00 8 апреля разрешено выходить из дома только для короткой прогулки в радиусе 100 метров (помимо исключений, указанных выше).

Комментарий полиции

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман прокомментировал в беседе с редакцией NEWSru.co.il ужесточение карантина, подтвердив, что между городами с вечера 7 апреля и до утра 10 апреля будут установлены полицейские блокпосты, которые будут обеспечивать соблюдение гражданами новых распоряжений.

Блокпосты будут также установлены на выходе из еврейских кварталов Иерусалима.

Зингерман подчеркнул, что новые распоряжения не распространяются на арабские населенные пункты, поскольку нееврейское население не отмечает Песах.

По словам майора Зингермана, в этот Песах будет задействовано подавляющее большинство сотрудников полиции, и лишь немногие полицейские смогут провести праздник с семьями.

Майор Зингерман также напомнил о необходимости при выходе из дома иметь при себе удостоверение личности.







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