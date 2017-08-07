ЦАХАЛ проводит учения около Хайфы, могут быть слышны взрывы

В понедельник, 7 августа, Армия обороны Израиля проводит плановые учения в Хайфском округе: районе кибуца Хариш и в районе Тират-Кармель.

Пресс-служба ЦАХАЛа предупреждает, что зоне проведения учений будет наблюдаться высокая концентрация военной техники и могут быть слышны выстрелы и взрывы.

Граждан просят не беспокоиться.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что время и место проведения учений были определены заранее. Эти учения не связаны с оперативной обстановкой около северных границ страны.

В том же районе военные учения проводились с 29 июля по 4 августа.