7 августа 2017 г.
последняя новость: 12:56
Музыкант сообщил о раке легких
Курица с овощами в сливочном соусе
Малахову нашли замену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:38 Подозреваемый в попытке изнасилования был задержан через пять лет благодаря ДНК
11:59 Полиция задержала на шоссе №40 стадо верблюдов. ВИДЕО
11:52 Мандельблит попросил БАГАЦ заморозить передачу частных арабских земель поселениям
11:31 Спасатели на пляжах Кинерета будут работать до 19 часов
11:23 ЦАХАЛ проводит учения в Верхней Галилее
10:59 Объявлены лауреаты премии имени Ури Орбаха в сфере литературы и музыки
10:34 Улучшилось состояние Люси Дубинчик, ее выписывают из реанимации
10:33 Биньямин Быковский из Бней-Брака обвиняется в серии ограблений
10:17 В Сильване задержаны подозреваемые в поджоге патрульного автомобиля
09:09 Потенциальные конкуренты Нетаниягу в "Ликуде" выступили в поддержку премьер-министра
В Израиле

Мандельблит попросил БАГАЦ заморозить передачу частных арабских земель поселениям

время публикации: 11:52 | последнее обновление: 11:55 блог версия для печати фото
Авихай Мандельблит

В понедельник, 7 августа, юридический советник правительства Авихай Мандельблит обратился в БАГАЦ с просьбой издать временный запрет на все действия по отчуждению частных земель палестинских арабов для расширения поселений.

Обращение последовало в ходе рассмотрения апелляции против закона о легализации форпостов, принятого Кнессетом.

Ранее СМИ сообщали, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит намерен выступить в БАГАЦе против закона о легализации форпостов. В окружении Мандельблита никак не комментировали эту информацию. Лишь однажды, в 1986 году, юридический советник правительства Ицхак Замир поступил таким образом, требуя начала расследования в отношении подозреваемых по делу о 300 автобусе. На фоне конфликта с правительством Замир был уволен, и его место занял Йосеф Хариш.

7 февраля к юридическому советнику правительства обратились представители нескольких организаций с просьбой воспрепятствовать реализации данного закона. Активисты организаций "Еш Дин", "Шалом ахшав", а также "Ассоциации в защиту гражданских прав", закон о форпостах противоречит Основному закону о свободе и чести, а также международному праву. По мнению авторов письма, он ставит под угрозу судебного преследования военнослужащих ЦАХАЛа и гражданских лиц, находящихся за границей. Правозащитники утверждают, что этот закон ведет к отчуждению не менее 8.000 дунамов частных земель, принадлежащих палестинским арабам.

С момента утверждения закона против него были поданы не менее двух апелляций.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2017 г.
В БАГАЦ подана еще одна коллективная апелляция против закона о форпостах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 февраля 2017 г.
Алан Дершовиц: я готов защищать закон о форпостах в Гаагском суде
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 февраля 2017 г.
В БАГАЦ подана первая апелляция против закона о форпостах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 февраля 2017 г.
Второй канал ИТВ: юридический советник правительства выступит в БАГАЦе против закона о форпостах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 февраля 2017 г.
"Шалом Ахшав" подаст иск в БАГАЦ против закона о легализации форпостов







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017