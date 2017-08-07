Мандельблит попросил БАГАЦ заморозить передачу частных арабских земель поселениям

В понедельник, 7 августа, юридический советник правительства Авихай Мандельблит обратился в БАГАЦ с просьбой издать временный запрет на все действия по отчуждению частных земель палестинских арабов для расширения поселений.

Обращение последовало в ходе рассмотрения апелляции против закона о легализации форпостов, принятого Кнессетом.

Ранее СМИ сообщали, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит намерен выступить в БАГАЦе против закона о легализации форпостов. В окружении Мандельблита никак не комментировали эту информацию. Лишь однажды, в 1986 году, юридический советник правительства Ицхак Замир поступил таким образом, требуя начала расследования в отношении подозреваемых по делу о 300 автобусе. На фоне конфликта с правительством Замир был уволен, и его место занял Йосеф Хариш.

7 февраля к юридическому советнику правительства обратились представители нескольких организаций с просьбой воспрепятствовать реализации данного закона. Активисты организаций "Еш Дин", "Шалом ахшав", а также "Ассоциации в защиту гражданских прав", закон о форпостах противоречит Основному закону о свободе и чести, а также международному праву. По мнению авторов письма, он ставит под угрозу судебного преследования военнослужащих ЦАХАЛа и гражданских лиц, находящихся за границей. Правозащитники утверждают, что этот закон ведет к отчуждению не менее 8.000 дунамов частных земель, принадлежащих палестинским арабам.

С момента утверждения закона против него были поданы не менее двух апелляций.