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В Израиле

Адвокат Йорам Шефтель попросил суд отложить начало отбытия наказания Эльором Азарией

время публикации: 19:27 | последнее обновление: 19:27 блог версия для печати фото
Адвокат Йорам Шефтель попросил суд отложить начало отбытия наказания Эльором Азарией

Адвокат Йорам Шефтель обратился к военному апелляционному суду с просьбой отложить начало отбытия наказания Эльором Азарией. Радиостанция "Кан Бет" передала, что адвокат попросил рассмотреть его просьбу завтра, 8 августа.

Утром 7 августа представители военной прокуратуры сообщили, что категорически возражают удовлетворения просьбы Азарии.

Эльор Азария просит отсрочки до принятия решения по его просьбе, направленной 3 августа начальнику генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Гади Айзенкоту. Азария попросил Айзенкота о смягчении наказания и замене тюремного заключения общественными работами.

Отметим, что обсуждение просьбы о смягчении наказания сможет состояться не ранее чем 7 сентября, когда вердикт суда станет окончательным и не подлежащим обжалованию.

Эльор Азария должен начать отбытие наказания 9 августа. В соответствии с решением суда, он будет отбывать заключение в армейской тюрьме №4 в Црифине.

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