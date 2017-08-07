Прокуратура требует отклонить просьбу Эльора Азарии об отсрочке начала отбытия наказания

Утром в понедельник, 7 августа, представители военной прокуратуры сообщили, что категорически возражают против удовлетворения просьбы Эльора Азария отложить начало отбытия им наказания. Апелляционный суд огласит свое решение в ближайшие сутки.

6 августа Эльор Азария, признанный виновным в непредумышленном убийстве террориста и приговоренный к полутора годам тюрьмы, попросил отсрочки начала отбытия тюремного заключения. Он направил соответствующее обращение в военный апелляционный суд.

Азария просит отсрочки до принятия решения по его просьбе, направленной 3 августа начальнику генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Гади Айзенкоту. Азария попросил Айзенкота о смягчении наказания и замене тюремного заключения общественными работами.

Отметим, что обсуждение просьбы о смягчении наказания сожжет состояться не ранее чем 7 сентября, когда вердикт суда станет окончательным и не подлежащим обжалованию.

Эльор Азария должен начать отбытие наказания 9 августа. В соответствии с решением суда, он будет отбывать заключение в армейской тюрьме №4 в Црифине.