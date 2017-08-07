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Нетаниягу встретился с делегацией конгрессменов от Демократической партии США

время публикации: 18:54 | последнее обновление: 18:54 блог версия для печати фото
Нетаниягу встретился с делегацией конгрессменов от Демократической партии США

В понедельник, 7 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с делегацией 18-ти американских конгрессменов от Демократической партии, возглавляемой конгрессменом Стени Хойером.

На среду, 9 августа, запланирована встреча премьер-министра с делегацией конгрессменов от Республиканской партии во главе с лидером большинства в палате представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Согласно публикациям в американских СМИ, поездка конгрессменов в Израиль оплачивается Американо-израильским образовательным фондом (AIEF), благотворительной организацией, связанной с AIPAC. В ходе своего визита в Израиль конгрессмены от двух партий намерены также встретиться с палестинскими лидерами, а также совершить поездки по стране с тем, чтобы лично ознакомиться с многочисленными проблемами региона.

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