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В Израиле

Подозреваемый в попытке изнасилования был задержан через пять лет благодаря ДНК

время публикации: 12:38 | последнее обновление: 12:43 блог версия для печати фото
Подозреваемый в попытке изнасилования был задержан через пять лет благодаря ДНК

Выходец из Нигерии, подозреваемый в попытке изнасилования, был задержан в воскресенье, 6 августа. Преступление было совершено пять лет назад в Холоне. Задержать мужчину удалось благодаря особой технологии распознавания ДНК, сообщает сайт Mako.

Девушка, на которую напал подозреваемый, сумела вырваться после того, как поцарапала ему лицо ногтями. Во время расследования из-под ногтей потерпевшей были взяты образцы ДНК нападавшего.

Несколько месяц назад полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к криминальному инциденту. У задержанного взяли образцы ДНК, которые совпали образцами, взятыми из-под ногтей девушки.

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