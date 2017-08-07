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В Израиле

В результате серии ДТП на дорогах Израиля один человек погиб и шесть получили травмы

время публикации: 21:02 | последнее обновление: 21:02 блог версия для печати фото
В результате серии ДТП на дорогах Израиля один человек погиб и шесть получили травмы

В вечерние часы в различных районах Израиля произошли дорожные аварии, в результате которых один человек погиб и шестеро получили травмы.

Около 17:20 в службу срочного вызова скорой помощи "мокед 101" поступило сообщение об аварии в Рош а-Аин. На улице Иегуды Леви автомобиль сбил трех пешеходов. 29-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще двое - легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон".

Около 19:00 в районе Иерусалима произошли две аварии. Одна из них - на въезде в мошав Рамат Разиэль. Автомобиль сбил 65-летнюю женщину. С травмами средней степени тяжести пострадавшая была доставлена в больницу "Адаса".

Примерно в это же время на улице А-Агана в Иерусалиме автомобиль совершил наезд на пешехода. 44-летняя женщина получила травмы средней тяжести, водитель автомобиля обратился за медицинской помощью с легкими травмами.

Еще одна авария произошла в 20:00 на шоссе №44, в районе перекрестка Црифин. Под колеса автомобиля попала 40-летняя женщина. Она получила смертельные травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварий.

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