ДТП в Беэр-Шеве и Тель-Авиве: погибла женщина, два человека госпитализированы

В ночь на понедельник, 7 августа, автомобиль на высокой скорости врезался в столб на беэр-шевской объездной трассе. Молодая женщина, сидевшая на пассажирском месте, погибла. Молодой мужчина, управлявший автомобилем, с травмами средней тяжести был доставлен в городскую больницу "Сорока".

Примерно в то же время на улице Эцель в Тель-Авиве автомобиль сбил пожилую женщину, примерно 60 лет. Пострадавшая, получившая серьезную черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии была доставлена бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в городскую больницу "Ихилов".