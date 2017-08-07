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В Израиле

ДТП в Беэр-Шеве и Тель-Авиве: погибла женщина, два человека госпитализированы

время публикации: 01:19 | последнее обновление: 06:58 блог версия для печати фото
ДТП в Беэр-Шеве и Тель-Авиве: погибла женщина, два человека госпитализированы

В ночь на понедельник, 7 августа, автомобиль на высокой скорости врезался в столб на беэр-шевской объездной трассе. Молодая женщина, сидевшая на пассажирском месте, погибла. Молодой мужчина, управлявший автомобилем, с травмами средней тяжести был доставлен в городскую больницу "Сорока".

Примерно в то же время на улице Эцель в Тель-Авиве автомобиль сбил пожилую женщину, примерно 60 лет. Пострадавшая, получившая серьезную черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии была доставлена бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в городскую больницу "Ихилов".

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