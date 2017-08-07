ЦАХАЛ проводит учения в Верхней Галилее

В понедельник, 7 августа, ЦАХАЛ проводит учения на территории районных советов Верхняя Галилея и Маале Йосеф.

Как сообщили из пресс-службы ЦАХАЛа, учения продлятся до вечерних часов, и в это время будет наблюдаться интенсивное движение военных автомобилей.

В армейской пресс-службе отмечают, что речь идет о запланированных учениях, которые не связаны с какой-либо оперативной ситуацией.

Как сообщалось ранее, 7 августа, Армия обороны Израиля проводит плановые учения также в Хайфском округе: районе кибуца Хариш и в районе Тират-Кармель.

Пресс-служба ЦАХАЛа предупреждает, что зоне проведения учений будет наблюдаться высокая концентрация военной техники и могут быть слышны выстрелы и взрывы.