Полиция: на 18% снизилось количество преступлений в сфере сельского хозяйства

В первой половине этого года количество преступлений в сфере сельского хозяйства снизилось на 18% по сравнению с данными за аналогичный период в 2016 году. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает пресс-служба полиции.

В этом году было заведено 386 дел о преступлениях в сфере сельского хозяйства в то время, как в первом полугодии 2016 года – 473. Сообщает также о том, что возросло количество задержаний и раскрытых дел.

На 25% снизилось количество случаев похищения сельскохозяйственных животных. Количество краж тракторов сократилось на 62%. 50% украденных тракторов удалось найти.

С начала года были задержаны 93 подозреваемых в преступлениях в сфере сельского хозяйства. Это на 17% больше, чем за первую половину 2016 года. На 136% выросло количество предъявленных обвинений.