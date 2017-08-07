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В Израиле

Прокуратура намерена предъявить обвинения актеру Моше Ивги

время публикации: 07:24 | последнее обновление: 07:24 блог версия для печати фото
Моше Ивги

В воскресенье, 6 августа, прокуратура сообщила адвокатам актера Моше Ивги, что намерена предъявить ему обвинения в серии сексуальных преступлений в отношении четырех женщин.

Согласно опубликованной информации, подаче обвинений будет предшествовать слушание дела. Актер подозревается в сексуальных домогательствах и развратных действиях.

Адвокаты Моше Ивги сообщили, что их подопечный категорически отвергает инкриминируемые ему действия.

Сам актер сделал заявление в эфире Второго канала ИТВ. "Я никогда никому не причинял зла, не совершал ничего недопустимого. Но если кто-то пострадал от моих действий, пусть и непредумышленных, я тысячу раз прошу прощения. Не один раз, а тысячу", - сказал Ивги.

Расследование против Ивги началось в феврале 2016 года, когда в полицию была подана первая жалоба против Моше Ивги.

В ходе расследования не менее десяти женщин сообщили о том, что Ивги сексуально домогался их. Согласно опубликованным сведениям, прокуратура намерена предъявить Ивги обвинения за сексуальные правонарушения в отношении четырех женщин.

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