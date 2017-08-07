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В Израиле

Около тысячи евреев посетили гробницу Йосефа в Шхеме в ночь Ту бе-Ав

время публикации: 06:54 | последнее обновление: 06:54 блог версия для печати фото

В ночь на понедельник, 8 августа, в период праздника Ту бе-Ав, в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, к гробнице были доставлены около тысячи паломников.

О каких-либо значительных инцидентах во время этого паломничества не сообщается.

Предыдущее массовое паломничество к гробнице Йосефа осуществлялось в ночь на 29 июня.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПНА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
Около двух тысяч евреев посетили гробницу Йосефа в Шхеме







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