Потенциальные конкуренты Нетаниягу в "Ликуде" выступили в поддержку премьер-министра

Бывший министр просвещения и внутренних дел Гидеон Саар опубликовал заявление по поводу расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "В 1999 году Биньямин Нетаниягу назначил меня на пост секретаря своего правительства. С тех пор мы сотрудничаем на благо государства – чаще всего в атмосфере взаимопонимания, но и в моменты разногласий сохраняется общность нашего мировоззрения. Членам "Ликуда", так же, как и обычным гражданам, непросто в эти дни слушать новости. Я по-прежнему надеюсь и желаю премьер-министру благополучно пройти этот непростой отрезок жизненного пути. И, как говорил покойный Менахем Бегин, само собой разумеющееся тоже должно быть произнесено. Виновность или невиновность человека устанавливается в суде. Не в телестудиях и не в заголовках газет. Нет никакой причины премьер-министру уходить в отставку, и это было бы совершенно неправильно", – говорится в заявлении Саара.

Отметим, что Гидеон Саар считается одним из главных кандидатов на пост главы "Ликуда" после того, как завершится политическая карьера Биньямина Нетаниягу.

6 августа аналогичное заявление сделал еще один возможный преемник Нетаниягу, министр транспорта и разведки Исраэль Кац: "Следует позволить премьер-министру Биньямину Нетаниягу осуществлять свою работу на основании мандата, полученного им от граждан. В государстве закона и при демократическом общественном строе от должности премьер-министра не отстраняют на основании громких заголовков в СМИ, а также после демонстраций протеста или отрывочной информации о ходе расследования. Я выражаю доверие главе правительства и желаю ему, чтобы нависшие над ним "грозовые тучи" развеялись как можно скорее. Я уверен, что правоохранительная система выполнит свою работу на профессиональном уровне и с должной ответственностью. Это позволит государству Израиль и далее функционировать должным образом и справляться со стоящими перед ним сложными задачами".

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, которого также считают возможным кандидатом на пост главы "Ликуда", заявил: "Премьер-министр ответственно и профессионально руководит государством, и необходимо оказать ему поддержку на фоне политических атак на него, получающих поддержку СМИ. Утверждения, согласно которым премьер-министр виновен до тех пор, пока не доказано обратно, являются чудовищными, и им нет места в демократическом обществе".

Несмотря на публичные заявления в поддержку премьер-министра, в окружении Биньямина Нетаниягу опасаются давления со стороны внутрипартийной оппозиции с целью вынудить главу правительства покинуть свой пост в случае подачи обвинительного заключения.

Накануне Десятый канал ИТВ опубликовал опрос, результаты которого свидетельствуют о том, что "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу набирает меньше мандатов (29), чем под руководством кого-либо из возможных преемников (31). По данным того же опроса более половины израильтян (51%) не доверяют главе правительства, 27% – убеждены, что Биньямин Нетаниягу говорит правду о ведущихся против него расследованиях, 22% – не смогли определиться с ответом. 66% респондентов ответили, что Биньямин Нетаниягу обязан оставить пост главы правительства в случае, если против него будет подано обвинительное заключение. 21% респондентов ответили, что глава правительства должен доработать до конца каденции, 13% не смогли определиться с ответом.

9 августа в Тель-Авиве состоится мероприятие активистов "Ликуда" в поддержку премьер-министра. Инициатором мероприятия является глава правительственной коалиции Давид Битан. Как стало известно NEWSru.co.il, по меньшей мере два министра от "Ликуда" не придут на это мероприятие.

Ранее Давид Битан пригрозил депутатам и министрам от "Ликуда", воздерживающимся от публичных выступлений в поддержку Нетаниягу, что с ними сведут счеты на предстоящих праймериз. Источник в "Ликуде", приближенный к Нетаниягу, обвинил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il своих коллег в трусости.

Отметим, что по действующему законодательству премьер-министр может оставаться на своем посту до завершения судебного разбирательства. В случае ухода главы правительства в отставку правящая партия выбирает нового главу, который обязан быть депутатом Кнессета, и он получает мандат на формирование нового правительства. Если он предпочитает этого не делать или ему не удается создать коалицию, как случилось с Ципи Ливни в 2008 году после ухода в отставку Эхуда Ольмерта, объявляются досрочные выборы. В "Ликуде" полагают, что расследование против Нетаниягу и обсуждения дела прокуратурой и юридическим советником правительства продлятся несколько месяцев, а значит, решение будет принято не раньше, чем за год до даты выборов в Кнессет 21-го созыва.





