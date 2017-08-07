7 августа 2017 г.
Музыкант сообщил о раке легких
Курица с овощами в сливочном соусе
Малахову нашли замену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:27 Адвокат Йорам Шефтель попросил суд отложить начало отбытия наказания Эльором Азарией
18:54 Нетаниягу встретился с делегацией конгрессменов от Демократической партии США
17:55 Джип с туристами опрокинулся возле Гуш-Халав: пострадали семь человек
17:31 Верховный суд обязал Нетаниягу обнародовать данные о беседах с Шелдоном Адельсоном
15:46 Запрещено купание у пляжа "Наот" в Кирьят-Хаиме
15:22 Управление тюрем решило не закрывать блок, в котором отбывал наказание Ольмерт
15:07 В Бней-Браке автомобиль сбил 40-летнего мужчину
14:00 Полиция: на 18% снизилось количество преступлений в сфере сельского хозяйства
13:56 Общение с полицией в Израиле. Советы адвоката Яшара Якоби
13:45 Источник в НДИ: "Мы не станем способствовать развалу правого правительства"
В Израиле

"Я люблю Иерусалим": новая скульптура украсила столицу Израиля

время публикации: 19:55 | последнее обновление: 19:56 блог версия для печати

В понедельник, 7 августа, к празднику Ту бе Ав, который также называют израильским Днем любви, в центре столицы появилась новая скульптурная композиция, представляющая надпись на молодежном "скорописи" I love JLM, которая переводится так: "Я люблю Иерусалим".

Подобные скульптуры, пользующиеся большой популярностью у туристов, стоят в Нью-Йорке, Амстердаме и других европейских столицах.

Скульптура установлена на Сионской площади (Кикар Цион). Высота букв около двух метров, а длина композиции - около шести метров. Макет скульптуры был сделан иерусалимским дизайнером Ярелем Яиром.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
Еврейский День любви: израильтяне - лидеры OECD по количеству свадеб







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017