"Я люблю Иерусалим": новая скульптура украсила столицу Израиля

В понедельник, 7 августа, к празднику Ту бе Ав, который также называют израильским Днем любви, в центре столицы появилась новая скульптурная композиция, представляющая надпись на молодежном "скорописи" I love JLM, которая переводится так: "Я люблю Иерусалим".

Подобные скульптуры, пользующиеся большой популярностью у туристов, стоят в Нью-Йорке, Амстердаме и других европейских столицах.

Скульптура установлена на Сионской площади (Кикар Цион). Высота букв около двух метров, а длина композиции - около шести метров. Макет скульптуры был сделан иерусалимским дизайнером Ярелем Яиром.





