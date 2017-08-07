Улучшилось состояние Люси Дубинчик, ее выписывают из реанимации

В понедельник, 7 августа, актриса Люси Дубинчик, пострадавшая в результате падения с большой высоты, будет выписана из отделения интенсивной терапии больницы "Ихилов". Ее переведут в ортопедическое отделение.

В социальных сетях и СМИ опубликовано обращение Люси со словами благодарности тем, кто поддержал ее в трудное время: "Спасибо вам всем за любовь и поддержку. Это волнует и радует меня в тяжелый период, это дает мне силы для продолжения лечения и реабилитации".

В настоящее время, по оценке медиков, состояние Дубинчик средней тяжести, и оно постепенно улучшается. Актрисе предстоит длительный период реабилитации после полученных травм.

34-летняя актриса была доставлена в больницу "Ихилов" вечером 1 августа после того, как она выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже здания в Яффо.

Пресс-служба полиции отмечала, что, по данным предварительного расследования, нет виновных в падении женщины.

Люси Дубинчик родилась 17 декабря 1982 года в Москве. В 1989-м репатриировалась в Израиль. Окончила школу "Тельма Ялин" в городе Гиватаим, и Школу актерского мастерства Нисана Натива в Тель-Авиве. В 1995 году снялась в кинофильме "Святая Клара". Сама лента и Дубинчик стали лауреатами премии "Офир" (самая молодая актриса, награжденная этой премией, которую зачастую называют "израильским Оскаром"). Также снималась в многочисленных телесериалах – "Флорентин", "Соседи напротив", "Расстояние прикосновения", "Под небом Вероны" и др. В 2007 году родила дочь Альму от Джонни Питерсона, который играл вместе с ней в фильме "Святая Клара". Сыграла одну из главных ролей в фильме "Письма из Ришикеша".