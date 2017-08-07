Сегодня вечером ожидается частичное лунное затмение: израильтяне увидят "кровавую Луну"

Вечером в понедельник, 7 августа, в Израиле, как и во многих других странах Европы, Африки и Азии, а также в Австралии, будет наблюдаться частичное лунное затмение. Не повезло на этот раз американцам, зато 21 августа они станут свидетелями солнечного затмения.

Частичное лунное затмение можно будет наблюдать не только с помощью телескопов или биноклей, но и невооруженным глазом.

Наилучшим образом лунное затмение на этот раз будет видно из восточной Африки, южной Азии и западной Австралии.

Онлайн все фазы лунного затмения можно будет увидеть на сайтах Slooh.com или Space.com.

Лунное затмение происходит, когда Земля, Солнце и Луна выстраиваются на одной оси, таким образом тень от Земли закрывает солнечный свет, отражаемый ее естественным спутником. Во время затмения, отражая преломленный земной атмосферой солнечный свет, Луна может приобретать красноватый или оранжевый оттенок, поэтому это явление также именуют "кровавой Луной".

Нынешнее частичное лунное затмение предшествует так называемому "Великому американскому затмению" – 21 августа ожидается полное солнечное затмение, которое можно будет увидеть только в Северной Америке, а также, частично, в северной части Южной Америки и в Западной Европе.

Астрономы напоминают, что между лунным и солнечным затмениями можно будет наблюдать еще одно красивое природное явление: августовский звездопад. В ночь с 12 на 13 августа активность метеорного потока Персеиды будет максимальной, в эту ночь можно будет заметить в небе до 100 "падающих звезд" в час.